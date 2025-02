Cristina Ferreira assustada com a carta «A Cobra»: o que significa?

«Cartas estranhas» deixam Cristina Ferreira inquietada. Mas, afinal, o que significa a carta A Cobra?

Palmira Rodrigues foi uma das participantes do «Big Brother 2023». No final desse ano, após ter sido expulsa do reality show, marcou presença no «Dois às 10», onde partilhou o seu talento como taróloga. A ex-concorrente leu as cartas a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, deixando ambos impressionados com a precisão das suas previsões. Recentemente, Cristina Ferreira revelou que Palmira acertou em cheio nas suas leituras, o que deixou o público ainda mais curioso sobre os seus dons.

Hoje, Palmira regressou ao «Dois às 10» para uma nova consulta aos apresentadores.

Palmira começou por lançar as cartas a Cláudio Ramos, focando-se no seu futuro amoroso e profissional. Contudo, a atenção do público foi rapidamente captada quando a convidada decidiu fazer a leitura a Cristina Ferreira.

Ao lançar as cartas, surgiu a carta A Cobra, que assustou Cristina Ferreira: «Ia dizer uma asneira já que a cobra aparece-me aí (...) São cartas muito estranhas». «A cobra é para ter paciência. Amor, Cristina. Amor e sucesso, Cristina», respondeu Palmira, tranquilizando a apresentadora. Seguiu-se uma observação que gerou interação entre as duas: «Está a passar por algumas discussões aqui?», perguntou Palmira.

Com o seu estilo descontraído, Cristina Ferreira respondeu prontamente: «Ah, isso é todos os dias».

Para terminar a leitura, Palmira resumiu alguns pontos importantes a Cristina Ferreira: «É preciso ter paciência. Não sei se é sobre o seu novo projeto, algumas coisas que estão a bloquear, algumas discussões a ter, mas, no fim, o sucesso vai reinar». «Vai sim passar por algumas coisas que certamente não são tão boas, mas, no final, vai conseguir ultrapassá-las», terminou.