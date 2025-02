Palmira lê as cartas a Cristina Ferreira e faz revelações sobre o seu futuro amoroso

O que terão revelado as cartas? Saiba tudo aqui

Palmira Rodrigues foi uma das participantes do «Big Brother 2023». No final desse ano, após ter sido expulsa do reality show, marcou presença no «Dois às 10», onde partilhou o seu talento como taróloga. A ex-concorrente leu as cartas a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, deixando ambos impressionados com a precisão das suas previsões. Recentemente, Cristina Ferreira revelou que Palmira acertou em cheio nas suas leituras, o que deixou o público ainda mais curioso sobre os seus dons.

Hoje, Palmira regressou ao «Dois às 10» para uma nova consulta aos apresentadores.

Palmira começou por lançar as cartas a Cláudio Ramos, focando-se no seu futuro amoroso e profissional. Contudo, a atenção do público foi rapidamente captada quando a convidada decidiu fazer a leitura a Cristina Ferreira.

«A cobra é para ter paciência. Amor, Cristina. Amor e sucesso, Cristina», começou por dizer Palmira, oferecendo uma mensagem de paciência e positividade. Seguiu-se uma observação que gerou interação entre as duas: «Está a passar por algumas discussões aqui?», perguntou Palmira.

Com o seu estilo descontraído, Cristina Ferreira respondeu prontamente: «Ah, isso é todos os dias».

Para terminar a leitura, Palmira resumiu alguns pontos importantes a Cristina Ferreira: «É preciso ter paciência. Não sei se é sobre o seu novo projeto, algumas coisas que estão a bloquear, algumas discussões a ter, mas, no fim, o sucesso vai reinar». «Vai sim passar por algumas coisas que certamente não são tão boas, mas, no final, vai conseguir ultrapassá-las», terminou.