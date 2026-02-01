Cozinheira ensina segredo para tornar os panados super crocantes. Basta trocar este ingrediente

Descubra o segredo de uma cozinheira para transformar os seus panados crocantes por fora e tenros por dentro.

Uma cozinheira do país onde os calamares são rainha revela um segredo impressionante. “Os calamares não se envolvem em farinha de trigo. Ficam crocantes usando farinha de grão-de-bico”, explica a responsável pelo canal de YouTube Cozinhando com Isabel, citada pelo El Español.

Conseguir calamares ou outros alimentos panados crocrantes por fora é um dos desafios clássicos da cozinha espanhola. Neste caso, a cozinheira prepara o polme de panar com farinha de grão-de-bico, que proporciona uma textura mais leve e crocante do que a farinha de trigo, absorve menos óleo e garante um acabamento mais fino.

Isabel ressalta que não se deve cobrir os alimentos em farinha, mas aplicar apenas uma camada mínima, responsável pelo crocante final. O óleo deve estar bem quente antes de fritar.