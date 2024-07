Panelo revela a verdade sobre Marlene: «Houve coisas que aconteceram que foram imperdoáveis»

Panelo revela pormenores do término da relação com Marlene: «Eu fui abandonado!»

Panelo falou sobre o fim da relação com Marlene

Panelo e Margarida Castro esclareceram todos os rumores de um alegado namoro nas manhãs da estação. Os ex-concorrentes admitiram que, apesar de ainda não ter havido um pedido de namoro, estão juntos.

Panelo falou ainda sobre o fim da relação com Marlene, com quem tinha um relacionamento quando entrou no «Big Brother 2024». O fim da relação de Panelo e Marlene tonou-se polémico, pois a ex-namorada do jovem decidiu terminar a relação com este ainda dentro da casa mais vigiada do país.

«Eu dei conta que eu fui abandonado a meio de um programa», começou por afirmar Panelo. «Eu não tinha feito nada», reforçou Panelo.

«Houve coisas que aconteceram que foram imperdoáveis. É impossível, mesmo não estando agora com ela, perdoar. Nunca na minha vida. São coisas indesculpáveis», explicou o jovem. «As pessoas deturpam muito a realidade e nem sequer sabem o que realmente se passou», disse ainda. «Ficaste a bem com ela ou vocês nunca mais vão falar um com o outro?», questionou Cristina Ferreira. «Nunca mais vamos falar um com o outro», rematou o ex-concorrente.

