Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Este Natal, surpreenda todos à mesa com um doce que só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela.
Ingredientes:
- 500 g de farinha
- 125 g de açúcar
- 1 c. chá de fermento padeiro seco
- 1 c. chá de canela
- 2 maçãs
- 125 g de miolo de noz
- 125 g de manteiga
- 175 ml de leite
- Essência de baunilha (opcional)
Preparação:
- Na taça da batedeira, junte a farinha, o açúcar, o fermento, a canela, as maçãs cortadas em cubos pequenos e as nozes picadas. Misture bem.
- Adicione a manteiga amolecida, o leite morno e a essência de baunilha (se usar). Amasse até a massa ficar homogénea e deixe descansar até dobrar de tamanho.
- Coloque a massa numa forma para panetone e leve ao forno a 180 °C durante 45 minutos, até ficar dourado e cozido por dentro.