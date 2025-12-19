Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:30
Panetone de maçã, noz e canela
Panetone de maçã, noz e canela

Este Natal, surpreenda todos à mesa com um doce que só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela.

Ingredientes:

  • 500 g de farinha
  • 125 g de açúcar
  • 1 c. chá de fermento padeiro seco
  • 1 c. chá de canela
  • 2 maçãs
  • 125 g de miolo de noz
  • 125 g de manteiga
  • 175 ml de leite
  • Essência de baunilha (opcional)

Preparação:

  1. Na taça da batedeira, junte a farinha, o açúcar, o fermento, a canela, as maçãs cortadas em cubos pequenos e as nozes picadas. Misture bem.
  2. Adicione a manteiga amolecida, o leite morno e a essência de baunilha (se usar). Amasse até a massa ficar homogénea e deixe descansar até dobrar de tamanho.
  3. Coloque a massa numa forma para panetone e leve ao forno a 180 °C durante 45 minutos, até ficar dourado e cozido por dentro.
Temas: Panetone Maçã Noz Canela

