A solução caseira para desinfetar os panos de cozinha usando apenas dois ingredientes

Descubra um truque simples e eficaz para manter os seus panos de cozinha sempre limpos e livres de bactérias, sem precisar de usar produtos complicados

Manter a cozinha limpa e livre de bactérias é essencial para proteger a saúde de toda a família. Entre os objetos mais propensos à acumulação de bactérias e microorganismos na cozinha, os panos de cozinha estão no topo da lista. Estes são usados para limpar a mesa, secar pratos e utensílios e até mesmo para enxugar as mãos, tornando-se rapidamente um terreno fértil para bactérias, especialmente quando estão húmidos e próximos da pia.

Por isso, é fundamental desinfetá-los regularmente para evitar riscos à saúde. Segundo os especialistas do jornal espanhol 20 Minutos, existe um truque simples e eficaz para desinfetar os panos de cozinha e tudo o que é preciso são dois ingredientes bastante acessíveis e presentes na maioria das casas: água oxigenada e bicarbonato de sódio.

Como proceder à desinfeção

O processo começa com a utilização de água oxigenada, que tem a capacidade de eliminar as bactérias presentes no pano, e bicarbonato de sódio, que ajuda a remover manchas difíceis. De acordo com os especialistas do jornal espanhol 20 Minutos, o primeiro passo é pulverizar o pano com água oxigenada, cobrindo-o completamente, de forma a garantir que a desinfeção seja total. Assim, a água oxigenada começa a agir, eliminando a maioria das bactérias e microorganismos.

O passo seguinte é preparar uma mistura de bicarbonato de sódio. Para isso, basta adicionar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio para cada litro de água quente. A mistura deve ser bem mexida até o bicarbonato se dissolver completamente. Após deixar o pano com água oxigenada agir por cerca de 10 minutos, o passo seguinte é mergulhá-lo na solução de bicarbonato de sódio por meia hora, permitindo que a mistura trabalhe em conjunto com a água oxigenada para uma limpeza profunda.

Depois desse tempo, basta enxaguar bem o pano com água limpa para remover qualquer resíduo de bicarbonato e água oxigenada. O último passo é deixar o pano secar ao ar livre. É importante garantir que esteja completamente seco antes de ser guardado, pois a humidade residual pode favorecer o desenvolvimento de bactérias.