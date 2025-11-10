10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00
Panquecas
Panquecas

Começar o dia com um pequeno-almoço equilibrado pode fazer toda a diferença na perda de peso.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Para muitas mulheres, perder peso vai muito além de uma questão estética. Trata-se de sentir-se bem no próprio corpo, ganhar mais energia e melhorar a saúde, sem abdicar totalmente do prazer de comer. Num quotidiano em que o tempo é escasso e a rotina nem sempre permite grandes preparações, o pequeno-almoço assume um papel crucial na organização alimentar diária.

O ovo pode ser um verdadeiro aliado nesse momento do dia. Rico em proteína e com baixo valor calórico — sobretudo quando confecionado de forma saudável — ajuda a prolongar a sensação de saciedade durante a manhã. De acordo com o site El Tiempo, incluir este alimento logo ao acordar pode contribuir para controlar o apetite e favorecer uma perda de peso gradual e consistente.

O essencial, como destaca o mesmo artigo, é saber preparar os ovos. Evitar frituras com excesso de gordura e optar por métodos como cozer, escalfar ou assar pode influenciar significativamente os resultados. Quando combinado com legumes, cereais integrais ou frutas, o ovo transforma-se num pequeno-almoço completo e equilibrado, perfeito para manter o metabolismo ativo.

Ideias de pequenos-almoços com ovo para perder peso:

  • Ovos mexidos com espinafres e cogumelos: salteie os espinafres e os cogumelos com um fio de azeite, adicione ovos batidos e mexa até estarem cozinhados.

  • Claras em omelete com legumes variados: bata apenas as claras, junte legumes picados (pimentos, cebola ou courgette) e cozinhe numa frigideira antiaderente até dourar.

  • Ovo escalfado com abacate em pão integral: coza o ovo escalfado em água com um pouco de vinagre e sirva sobre uma fatia de pão integral com abacate fatiado.

  • Omelete com espinafres, tomate e queijo magro: bata os ovos, adicione espinafres e tomate picados, junte queijo magro e cozinhe lentamente.

  • Ovos no forno em pimentos: corte pimentos ao meio, retire as sementes, coloque um ovo em cada metade e leve ao forno até solidificar.

  • Ovo cozido com abacate e sementes: coza o ovo, corte-o ao meio e acompanhe com abacate e sementes (girassol, chia, linhaça).

  • Wrap de ovo e espinafres: prepare ovos mexidos, adicione espinafres salteados e enrole numa tortilha integral.

  • Ovos escalfados em molho de tomate: faça um molho de tomate caseiro e cozinhe os ovos diretamente nele, servindo quente.

  • Muffins de ovo com legumes: bata ovos com legumes picados, coloque em formas de queque e leve ao forno até firmar; guarde para vários dias.

  • Ovo em abacate no forno: retire o caroço de metade de um abacate, alargue ligeiramente o espaço, coloque um ovo pequeno e leve ao forno até a clara estar cozida e a gema no ponto desejado.

Incluir ovos no pequeno-almoço é uma estratégia simples, saborosa e nutritiva para apoiar a perda de peso, garantindo energia e saciedade durante toda a manhã.

Temas: Panquecas

RELACIONADOS

6 peixes magros para quem quer perder peso

Receitas

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

30 out, 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

30 out, 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

29 out, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Raquel reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Acham normal ele dizer isto à mãe dos filhos dele?»

Hoje às 11:42

Morreu Daniela Silvestre, convidada de Manuel Luís Goucha em 2023

Hoje às 08:39

Raquel descobre segredo da 'aliada' Bruna: «Nunca imaginei»

Hoje às 11:53

Cristina Ferreira dirige-se a Bruno Savate: «Se queres ser falado, vens aqui»

Hoje às 10:03

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Fora do Estúdio

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

Hoje às 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

Hoje às 14:15

Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício

Hoje às 08:51

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Ontem às 09:00

Fotos

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

Hoje às 17:00

Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira

Hoje às 16:04

Abriu um supermercado com preços mais baixos que o normal. Aqui é possível fazer um avio por 40 euros

Hoje às 16:00

É assim que vai conseguir recuperar as suas peças manchadas com lixívia

Hoje às 15:00