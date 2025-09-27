Dois minutos, dois ingredientes. Aprenda a fazer panquecas sem farinha

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 56min
Panquecas
Panquecas

Se gosta de panquecas, mas quer uma versão rápida e simples, esta receita é para si.

Se procura uma alternativa rápida, saudável e deliciosa às panquecas tradicionais, temos a receita perfeita para si. Com apenas dois ingredientes e em apenas dois minutos, consegue preparar panquecas fofinhas e nutritivas, sem recorrer à farinha. Ideal para um pequeno-almoço, lanche ou até uma sobremesa ligeira.

Ingredientes:

  • 4 ovos;

  • 120 g de queijo quark.

Preparação:

  1. No liquidificador, junte os ovos e o queijo. Bata até obter uma mistura homogénea.

  2. Aqueça uma frigideira antiaderente em lume médio e cozinhe pequenas porções da mistura, formando panquecas. Cozinhe até dourar de ambos os lados.

Dicas:

  • Sirva as panquecas simples ou acompanhe com fruta, mel ou compotas para um toque extra de sabor.

  • Para uma versão ainda mais fofa, bata as claras em castelo antes de as incorporar no queijo.

Com esta receita simples, consegue preparar panquecas deliciosas sem farinha em tempo recorde, perfeitas para qualquer ocasião.

