Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Já alguma vez imaginou fazer pão com chouriço em casa e sentir o aroma delicioso a sair do forno? Parece complicado, mas na verdade é muito mais simples do que pensa. Com alguns ingredientes básicos e uns passos fáceis, pode preparar um pão caseiro saboroso que vai impressionar toda a família. Descubra como tornar esta receita acessível e deliciosa no conforto da sua cozinha.

Se aprecia pão caseiro com um sabor irresistível, esta receita de pão com chouriço é perfeita para si. Com ingredientes simples e um passo a passo fácil de seguir, pode preparar em casa um pão fofo, aromático e recheado com chouriço e queijo ralado. Ideal para um lanche saboroso, um pequeno-almoço reforçado ou para surpreender familiares e amigos, este pão combina praticidade e sabor de forma irresistível.

Ingredientes:

500 g de farinha

11 g de fermento de padeiro

1 colher de chá de sal

350 ml de água morna

200 g de queijo ralado

250 g de chouriço

Preparação:

Numa tigela grande, misture a farinha, o fermento, o sal e a água morna. Amasse bem até obter uma massa homogénea e deixe levedar durante 45 minutos, até dobrar de volume. Polvilhe uma superfície com farinha e estique a massa formando um retângulo. Distribua o chouriço e o queijo ralado por toda a superfície. Enrole a massa cuidadosamente e corte em 6 fatias uniformes. Coloque as fatias num tabuleiro forrado com papel vegetal e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C durante 40 minutos, ou até dourarem.

