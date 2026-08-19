Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

Aprenda a fazer em casa um delicioso pão com chouriço, com aquele sabor e textura irresistíveis que fazem lembrar os das festas tradicionais.
Hoje partilho convosco a minha receita de pão com chouriço: crocante por fora, macio por dentro e tão saboroso que é difícil ficar-se por apenas um.
Ingredientes
- 800 g de farinha sem fermento
- 10 g de fermento de padeiro seco
- 1 colher de chá de sal
- 525 ml de água morna
- 350 g de chourição fatiado
Preparação
- Coloque a farinha, o fermento, o sal e a água morna na taça da batedeira. Amasse até conseguir uma massa homogénea e elástica. Deixe levedar até duplicar de volume.
- Divida a massa em quatro porções iguais. Estenda cada uma, distribua as fatias de chourição e enrole, de forma a obter um rolo.
- Corte cada rolo com uma faca, em pedaços com cerca de 12 cm de comprimento.
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