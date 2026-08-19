Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

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Aprenda a fazer em casa um delicioso pão com chouriço, com aquele sabor e textura irresistíveis que fazem lembrar os das festas tradicionais.

Hoje partilho convosco a minha receita de pão com chouriço: crocante por fora, macio por dentro e tão saboroso que é difícil ficar-se por apenas um.

Ingredientes

800 g de farinha sem fermento

10 g de fermento de padeiro seco

1 colher de chá de sal

525 ml de água morna

350 g de chourição fatiado

Preparação

Coloque a farinha, o fermento, o sal e a água morna na taça da batedeira. Amasse até conseguir uma massa homogénea e elástica. Deixe levedar até duplicar de volume. Divida a massa em quatro porções iguais. Estenda cada uma, distribua as fatias de chourição e enrole, de forma a obter um rolo. Corte cada rolo com uma faca, em pedaços com cerca de 12 cm de comprimento.

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