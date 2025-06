Pão com chouriço: é tão fácil fazer em casa (em apenas três passos)

Fábio Belo

Esta versão é fácil de preparar e perfeita para levar para a praia ou piqueniques

Se gosta de receitas simples, práticas e cheias de sabor, não vai resistir a esta de Fábio Belo: pão com chouriço feito em casa. Esta versão é tão fácil de preparar que até quem nunca meteu as mãos na massa vai conseguir. O melhor? Fica perfeito para levar para a praia, piqueniques ou para um lanche especial em família. Porque às vezes, as melhores memórias começam com o cheiro do pão quente a sair do forno…

Ingredientes

300gr farinha;

6gr fermento padeiro;

50gr manteiga amolecida;

2 ovos;

100ml água morna;

150gr chourição.



Preparação