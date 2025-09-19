Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

  • Joana Lopes
  • Há 31 min
Pão de alho com queijo
Pão de alho com queijo

Se procura uma forma rápida e deliciosa de preparar pão de alho com queijo, esta receita na air fryer é exatamente o que precisa. Crocante por fora, cremoso por dentro, é impossível resistir!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem consegue resistir a um pão de alho crocante por fora e cremoso por dentro? Esta receita é rápida e muito fácil de preparar. Foi partilhada pelo canal de Youtube Cocina Para Todos, que possui 3,8 milhões de subscritores. Siga a receita passo a passo:

Ingredientes:

  • 3 barras de pão baguete (pequeno)

  • 2 dentes de alho

  • 1 ramo de salsa fresca

  • 60 g de manteiga à temperatura ambiente

  • 1 pitada de sal

  • Queijo mozzarella a gosto

Modo de preparação:

  1. Faça cortes leves na baguete, na diagonal.

  2. Triture os 2 dentes de alho juntamente com 1 ramo de salsa fresca.

  3. Misture esta pasta com os 60 g de manteiga à temperatura ambiente e uma pitada de sal.

  4. Barre a manteiga nos cortes do pão.

  5. Antes de levar à air fryer, polvilhe queijo mozzarella ralado por cima.

  6. Cozinhe na air fryer a 180ºC durante 6 minutos.

Temas: Pão de alho com queijo Air fryer

RELACIONADOS

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Este é o motivo pelo qual usam saquinhos de chá na air fryer

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Descubra como transformar uvas na air fryer fazendo isto

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Receitas

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

Ontem às 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

Ontem às 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

17 set, 14:30

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

17 set, 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Hoje às 11:16

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Hoje às 11:56

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Ontem às 15:54

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Fora do Estúdio

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Ontem às 15:38

Daniela Santos declara-se a pessoa especial: «Até que a morte nos separe»

Ontem às 09:12

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

17 set, 15:00

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

17 set, 09:03

Fotos

Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

Há 1 min

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Há 31 min

Como remover a oleosidade do cabelo em poucos minutos sem recorrer a champô seco

Há 1h e 1min

Mantenha a sua roupa impecável usando vinagre branco

Há 1h e 31min