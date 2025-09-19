Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Se procura uma forma rápida e deliciosa de preparar pão de alho com queijo, esta receita na air fryer é exatamente o que precisa. Crocante por fora, cremoso por dentro, é impossível resistir!
Quem consegue resistir a um pão de alho crocante por fora e cremoso por dentro? Esta receita é rápida e muito fácil de preparar. Foi partilhada pelo canal de Youtube Cocina Para Todos, que possui 3,8 milhões de subscritores. Siga a receita passo a passo:
Ingredientes:
-
3 barras de pão baguete (pequeno)
-
2 dentes de alho
-
1 ramo de salsa fresca
-
60 g de manteiga à temperatura ambiente
-
1 pitada de sal
-
Queijo mozzarella a gosto
Modo de preparação:
-
Faça cortes leves na baguete, na diagonal.
-
Triture os 2 dentes de alho juntamente com 1 ramo de salsa fresca.
-
Misture esta pasta com os 60 g de manteiga à temperatura ambiente e uma pitada de sal.
-
Barre a manteiga nos cortes do pão.
-
Antes de levar à air fryer, polvilhe queijo mozzarella ralado por cima.
-
Cozinhe na air fryer a 180ºC durante 6 minutos.