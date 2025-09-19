Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

Se procura uma forma rápida e deliciosa de preparar pão de alho com queijo, esta receita na air fryer é exatamente o que precisa. Crocante por fora, cremoso por dentro, é impossível resistir!

Quem consegue resistir a um pão de alho crocante por fora e cremoso por dentro? Esta receita é rápida e muito fácil de preparar. Foi partilhada pelo canal de Youtube Cocina Para Todos, que possui 3,8 milhões de subscritores. Siga a receita passo a passo:

Ingredientes:

3 barras de pão baguete (pequeno)

2 dentes de alho

1 ramo de salsa fresca

60 g de manteiga à temperatura ambiente

1 pitada de sal

Queijo mozzarella a gosto

Modo de preparação: