Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:00
Pão de queijo
Pão de queijo
Image by freepik

Se achava que fazer pão de queijo em casa dava demasiado trabalho, pense outra vez. Com a ajuda da air fryer, conseguimos preparar esta iguaria brasileira de forma rápida, prática e com um resultado irresistível: crocante por fora e macio por dentro.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para os apreciadores de pão de queijo, o Aldi partilhou no Instagram uma receita deliciosa desta iguaria brasileira, crocante por fora, macia por dentro e com o sabor irresistível do queijo, perfeita para qualquer momento do dia. A melhor parte é que é fácil de preparar e pode ser feita na air fryer. Para isso, basta misturar numa tigela 2 ovos, 1 pacote de natas, 2 chávenas de queijo mozzarella ralado, 1 chávena de polvilho doce, 1 chávena de polvilho azedo, 60 gramas de queijo parmesão ralado e uma pitada de flor de sal até formar uma massa homogénea. Depois, moldam-se pequenas bolinhas com a massa, colocam-se na air fryer previamente aquecida a 190ºC e deixam-se cozinhar durante cerca de 15 minutos, até ficarem douradas e crocantes.

Temas: Pão de queijo Air fryer

RELACIONADOS

Descubra como transformar uvas na air fryer fazendo isto

Sim, dá para cozer ovos na air fryer e nós mostramos como

Do papel vegetal à cerâmica: o que pode (ou não) ir à air fryer?

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Nutricionista ensina versão saudável de Bacalhau à Brás na air fryer

A função secreta da air fryer que vai transformar a sua cozinha

Receitas

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

19 ago, 15:41
MAIS

Mais Vistos

Catarina Furtado namora com famoso que é amigo do Cláudio Ramos? «É a notícia da semana», diz Cristina Ferreira

Ontem às 10:15

Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora

Ontem às 11:39

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

27 ago, 12:39

Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa

Ontem às 11:30

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Ontem às 09:55

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

27 ago, 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Fotos

Na hora de comprar esparguete, há um detalhe que faz toda a diferença

Ontem às 17:00

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Como transformar pão duro e deixá-lo como se fosse acabado de fazer

Ontem às 15:30