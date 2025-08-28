Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Se achava que fazer pão de queijo em casa dava demasiado trabalho, pense outra vez. Com a ajuda da air fryer, conseguimos preparar esta iguaria brasileira de forma rápida, prática e com um resultado irresistível: crocante por fora e macio por dentro.
Para os apreciadores de pão de queijo, o Aldi partilhou no Instagram uma receita deliciosa desta iguaria brasileira, crocante por fora, macia por dentro e com o sabor irresistível do queijo, perfeita para qualquer momento do dia. A melhor parte é que é fácil de preparar e pode ser feita na air fryer. Para isso, basta misturar numa tigela 2 ovos, 1 pacote de natas, 2 chávenas de queijo mozzarella ralado, 1 chávena de polvilho doce, 1 chávena de polvilho azedo, 60 gramas de queijo parmesão ralado e uma pitada de flor de sal até formar uma massa homogénea. Depois, moldam-se pequenas bolinhas com a massa, colocam-se na air fryer previamente aquecida a 190ºC e deixam-se cozinhar durante cerca de 15 minutos, até ficarem douradas e crocantes.