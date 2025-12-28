Compra o pão fatiado? Saiba por que deve deixar de o fazer

  Dois às 10
  Hoje às 12:00

Especialista em panificação explica por que razão o pão não deve ser cortado antecipadamente

Comprar pão já fatiado, ou pedir na padaria para cortar um pão grande, é inegavelmente prático. O pão fica logo pronto a consumir, evita-se sujar a bancada com migalhas e as fatias saem perfeitas, quase milimetricamente iguais. Ainda assim, há especialistas que desaconselham este hábito, considerado por muitos um pequeno “pecado” doméstico, ao nível de partir esparguete antes de o cozer ou de colocar ketchup num bife do lombo.

Num artigo publicado no jornal espanhol La Vanguardia, um especialista em panificação e fundador de uma cadeia de padarias em Espanha explica por que razão o pão não deve ser cortado antecipadamente. “Quando se corta o pão, o ar entra entre as fatias e isso faz com que ele seque mais depressa”, afirma Xavier Barriga. Por esse motivo, aconselha a levar o pão inteiro para casa e a cortá-lo apenas à medida das necessidades, já que assim “o miolo interno fica mais compacto e protegido”.

O especialista reconhece, no entanto, que este conselho nem sempre é fácil de seguir. “Esta é a forma ideal de gerir o pão, mas é muito difícil fazer com que as pessoas levem para casa inteiro. Pedem para eu cortar mesmo quando acaba de sair do forno, e se estiver quente não dá para cortar. É melhor levar para casa inteiro e cortar com o tamanho de fatia que mais se gostar.”

Para quem opta, ainda assim, por comprar pão já fatiado, Xavier Barriga deixa uma sugestão simples para recuperar a sua textura nos dias seguintes. Recomenda que, ao segundo ou terceiro dia, se coloque o pão na torradeira durante cerca de 40 segundos ou um minuto. “Vão ver como fica perfeito novamente”.

