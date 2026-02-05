Afinal é possível comer pão todos os dias sem engordar. Este é o segredo

  Joana Lopes
  Há 3h e 18min

Durante anos, o pão foi apontado como inimigo da balança. No entanto, existe uma forma simples e eficaz de o manter na alimentação diária sem engordar — e tudo depende de como, quando e quanto se come.

O pão é um alimento presente na dieta diária de muitos portugueses, mas é também um dos produtos mais associados a picos de glicose no sangue. Estes aumentos rápidos de açúcar podem ter impactos negativos no organismo, estando ligados a processos inflamatórios e a um risco acrescido de diabetes. Contudo, existe uma forma simples de reduzir estes efeitos, e é possível que já a esteja a aplicar sem se dar conta.

O especialista André Dourado partilhou a dica nas redes sociais, que consiste num gesto muito habitual na cozinha: congelar o pão antes de o consumir. Segundo o especialista, este método pode diminuir até 40% a resposta glicémica do pão, em comparação com o consumo da versão convencional.

O segredo está no que acontece ao pão durante o congelamento. Ao ser congelado, ocorre um fenómeno chamado retrogradação, que modifica a estrutura do amido. Quando o pão é posteriormente aquecido no forno ou tostado, essa alteração mantém-se, resultando numa absorção mais lenta dos açúcares pelo organismo.

Além de ajudar a controlar os níveis de glicose, esta técnica traz outro benefício relevante. O processo aumenta a quantidade de amido resistente, um tipo de fibra prebiótica que alimenta as bactérias benéficas do intestino, promovendo uma melhor saúde intestinal.

De acordo com o especialista, este é um método prático e acessível para continuar a comer pão, ao mesmo tempo que se reduzem os efeitos menos positivos e se potenciam os benefícios para o organismo. Um pequeno truque que pode fazer uma grande diferença no dia a dia alimentar.

Temas: Pão

