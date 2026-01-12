A maioria está a guardar o pão de forma errada. Especialista explica o que pode estragá-lo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:30

Parece um pormenor sem importância, mas a forma como guarda o pão pode fazer com que dure muito mais — ou muito menos.

Chega tarde à padaria, o pão já acabou e o que resta em casa está duro como uma pedra. Micro-ondas? Torradeira? Congelador? A antiga gaveta do pão da avó? Um alimento tão banal do dia a dia levanta mais dúvidas do que parece. A verdade é que conservar o pão de forma incorreta faz com que perca sabor, textura e dure menos tempo.

O La Vanguardia falou com padeiros experientes e reuniu as respostas essenciais para manter o pão fresco, poupar dinheiro e evitar o desperdício alimentar. Eis tudo o que é realmente importante saber.

1. O pão artesanal conserva-se melhor do que o industrial

Ao contrário do que muitos acreditam, o pão industrial não dura mais tempo. Pelo contrário: é produzido de forma rápida, com fermentações aceleradas, aditivos e processos que fazem com que seque mais depressa.
Já o pão artesanal, feito com tempo, boas farinhas e fermentações longas — sobretudo com massa mãe — pode manter-se em boas condições até cinco dias, sem perder sabor nem textura.

2. Nunca se deve guardar pão estaladiço em sacos de plástico

Baguetes, pão de mistura, pão alentejano ou pão de trigo: todos os pães com côdea estaladiça não se dão bem com o plástico. O pão absorve a humidade do ambiente e, dentro de um saco impermeável, acaba por ficar mole e sem graça, além de poder desenvolver bolor.
O mais indicado é optar por: sacos de algodão, caixa do pão de madeira ou sacos de papel.
Estes materiais permitem que o pão “respire”, sem o secar em excesso.

3. O pão de forma é diferente (e aqui o plástico ajuda)

No caso do pão de forma, do pão de leite ou do pão para hambúrguer, a lógica inverte-se. Como já são macios por natureza, o plástico ajuda a conservar a humidade e a textura fofa.
É preciso apenas ter atenção ao tempo: por reterem humidade, estes pães podem ganhar bolor mais rapidamente.
Quem preferir uma alternativa mais ecológica pode usar papel, sabendo que seca mais depressa.

4. Frio e correntes de ar são inimigos do pão

Guardar pão no frigorífico não é, regra geral, uma boa ideia. O frio acelera o endurecimento do miolo e altera a textura.
Para pão estaladiço, o ideal é: temperatura ambiente, local seco, sem sol direto e protegido de correntes de ar.
A clássica gaveta do pão das avós continua a ser uma das melhores soluções.

5. Pães grandes conservam-se melhor do que pães pequenos

Um erro comum é comprar pães pequenos a pensar que duram mais. Acontece exatamente o contrário.
Quanto maior o pão, melhor a conservação, porque tem mais miolo, retém mais humidade e seca mais lentamente.

6. O pão inteiro dura mais do que o pão fatiado

Comprar pão já cortado é prático, mas reduz o tempo de conservação. Cada corte expõe o miolo ao ar, acelerando a secagem.
O ideal é comprar o pão inteiro e cortar apenas as fatias necessárias.
Se o pão já estiver fatiado, a torradeira pode ser uma boa aliada ao fim de dois ou três dias.

7. A torradeira pode salvar pão duro (o micro-ondas não)

Se o pão ficou duro, não deve ser deitado fora. A torradeira devolve sabor, cor e textura, desde que o pão seja consumido logo a seguir.
O micro-ondas apenas amolece temporariamente e, minutos depois, o pão fica ainda pior.

8. Nunca se deve voltar a congelar pão descongelado

Depois de descongelado, o pão deve ser consumido. Para recuperar a textura, o ideal é recorrer à torradeira, forno ou grelha, evitando sempre o micro-ondas.

