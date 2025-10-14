Faça o pão duro parecer acabado de cozer

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Não há nada mais frustrante do que descobrir que o pão do dia anterior já está duro. Mas nem tudo está perdido. Pode transformar pão duro em pão com aparência e sabor de recém-saído do forno.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem nunca comprou um pão e, passados alguns dias, percebeu que já não estava tão fresquinho e macio como no momento da compra? Muitas vezes, a primeira reação é deitá-lo fora, mas sabia que existe uma forma simples de o transformar em algo que parece acabado de fazer?

A criadora de conteúdo @brunasimoes28 partilhou no Instagram um truque para recuperar o pão duro e devolvê-lo à sua textura fresca e crocante.

Para começar, num recipiente, adicione um pouco de água e molhe cuidadosamente a parte superior e a inferior do pão. Não é necessário encharcar o pão, apenas deixar a superfície ligeiramente húmida.

De seguida, o segredo está em utilizar a air fryer. Coloque o pão dentro e ajuste o tempo para 8 minutos a 200 graus. Este método devolve a crosta crocante e o miolo macio, fazendo com que o pão fique com a aparência e o sabor de um pão recém-saído do forno.

Temas: Pão

RELACIONADOS

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

É mito ou verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista responde

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Especialistas revelam onde deve guardar o pão para evitar que fique duro e com bolor

Dicas

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

Hoje às 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

Hoje às 15:39

A camisa clássica da Levi’s com 60% de desconto que está a esgotar rapidamente

Hoje às 12:05

Até agora, andámos a colocar mal o saco no caixote do lixo

Hoje às 09:00

Esqueça o bicarbonato. Conheça o percarbonato do Mercadona por menos de 2€

Ontem às 17:00

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Ontem às 16:30

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

César Matoso recorda o segredo com que entrou na «Casa dos Segredos 7»:«Já ninguém se lembra... Depois vai ver tudo à net…»

12 jul 2024, 10:45

Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

10 out, 11:35

Por ser Dia das Mentiras, Simão Fumega não acreditou quando o tio lhe deu a notícia da morte do avô

10 out, 11:34

Aos 45 anos, mulher de Bruno precisa de ajuda para comer, tomar banho e mudar as fraldas- «A minha maior dor é vê-la sofrer»

6 out, 12:00

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

10 out, 14:45

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Hoje às 08:49

As ausências mais notadas da festa surpresa que Catarina Miranda preparou a Afonso Leitão

Ontem às 16:23

Depois da festa surpresa a Afonso Leitão, Catarina Miranda expõe Rita Almeida e Marcelo Palma

Ontem às 15:25

«Não imaginam a diferença»: Este foi o acontecimento que mudou o dia de Cristina Ferreira

Ontem às 14:42

Fotos

Comer bem é o segredo da juventude. Eis os 10 alimentos que travam o envelhecimento da pele

Hoje às 16:06

Os oito erros que arruínam a sua manicure logo após sair do salão

Hoje às 15:39

Menina estava a passear o cão no Barreiro quando encontrou um jovem morto no chão: «Começou a gritar por ajuda»

Hoje às 15:18

«Ele sabia o meu segredo»: Lídia revela toda a verdade sobre a relação com Dylan fora do «Secret Story»

Hoje às 14:24