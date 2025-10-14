Faça o pão duro parecer acabado de cozer

Não há nada mais frustrante do que descobrir que o pão do dia anterior já está duro. Mas nem tudo está perdido. Pode transformar pão duro em pão com aparência e sabor de recém-saído do forno.

Quem nunca comprou um pão e, passados alguns dias, percebeu que já não estava tão fresquinho e macio como no momento da compra? Muitas vezes, a primeira reação é deitá-lo fora, mas sabia que existe uma forma simples de o transformar em algo que parece acabado de fazer?

A criadora de conteúdo @brunasimoes28 partilhou no Instagram um truque para recuperar o pão duro e devolvê-lo à sua textura fresca e crocante.

Para começar, num recipiente, adicione um pouco de água e molhe cuidadosamente a parte superior e a inferior do pão. Não é necessário encharcar o pão, apenas deixar a superfície ligeiramente húmida.

De seguida, o segredo está em utilizar a air fryer. Coloque o pão dentro e ajuste o tempo para 8 minutos a 200 graus. Este método devolve a crosta crocante e o miolo macio, fazendo com que o pão fique com a aparência e o sabor de um pão recém-saído do forno.