Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Guardar o pão no local errado pode fazer com que endureça rapidamente ou desenvolva bolor. Especialistas explicam qual é o sítio surpreendente que ajuda a mantê-lo fresco por mais tempo, garantindo sabor e qualidade.

O pão é um dos produtos mais adquiridos pelos portugueses e é indispensável em qualquer lar. Por isso, torna-se frustrante descobrir, sem aviso, uma caixa com pão duro e cheio de bolor.

Embora seja habitual guardar o pão na bancada ou numa caixa própria, o local de armazenamento na cozinha pode afetar significativamente a sua durabilidade.

Emilie Raffa, padeira, autora de vários livros de receitas e fundadora do site «The Clever Carrot», explicou que o calor proveniente de eletrodomésticos é uma das principais razões para o pão se estragar mais rapidamente, como se pode ler num artigo do Daily Express.

«Antigamente, guardava o pão num saco de plástico, numa caixa entre a máquina de lavar loiça e o frigorífico. O calor excessivo destes dois eletrodomésticos, juntamente com a humidade presa no saco, criava o ambiente perfeito para o bolor. Tudo naquela caixa acabava coberto de manchas verdes – pães, tortilhas, pão de passas, tudo!», partilha Emilie.

Para conservar o pão, deve ser guardado num local fresco e seco, longe de fontes de calor ou humidade, como o forno, o fogão, o frigorífico e a fruteira. Além disso, frutas como bananas e maçãs libertam um gás chamado etileno, que acelera o amadurecimento e pode também provocar que o pão se estrague mais depressa, pelo que devem ser mantidas afastadas.

«O bolor adora calor, humidade e alimentos. Para melhores resultados, mantenha o pão afastado de calor e humidade excessiva», aconselha Emilie Raffa.

A forma de armazenamento deve variar consoante o tipo de pão, já que alguns endurecem mais rapidamente se conservados na embalagem de plástico original do supermercado. «O pão de forma conserva-se bem num saco de plástico, que retém a humidade e mantém a crosta macia. No entanto, demasiada humidade pode causar bolor, por isso é melhor não selar o saco completamente. Basta torcer a extremidade para fechar sem apertar», explica.

«Os sacos de papel são mais respiráveis do que os de plástico, sendo ideais para pães de brioche, pães macios e outros pães com adição de gordura. Contudo, demasiado ar fará com que o pão endureça rapidamente. Tente fechar esses sacos o mais hermeticamente possível», acrescenta.

Para muitos, a surpresa é que Emilie desaconselha o uso de caixas na bancada. Em alternativa, sugere que o frigorífico é um dos melhores locais para guardar o pão e evitar bolor, desde que esteja protegido em embalagem ou película aderente para não endurecer.

«Ao contrário do que se lê frequentemente, o pão fresco pode ser armazenado no frigorífico. No nosso restaurante, fazemos isso com ótimos resultados. Pode ser necessário aquecer o pão a 150ºC no forno antes de consumir para restaurar a textura, mas guardá-lo no frigorífico impede o bolor e mantém o pão fresco por muito mais tempo do que na bancada», sublinha Emilie.