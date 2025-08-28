Como transformar pão duro e deixá-lo como se fosse acabado de fazer

  • Joana Lopes
  • Ontem às 15:30

Já aconteceu comprar pão e, no dia seguinte, ele estar duro e pouco apetitoso? Não precisa de o deitar fora! Com alguns truques simples, é possível transformar pão seco e rígido num pão macio e com aparência de acabado de fazer. Descubra como dar uma nova vida ao seu pão e aproveitar cada fatia.

Quem nunca comprou pão e, passados alguns dias, já não estava tão fresco e macio como quando foi comprado? Muitas pessoas acabam por deitá-lo fora, mas antes de o fazer, sabia que existe uma forma simples de o transformar em algo que parece acabado de fazer? A criadora de conteúdo @brunasimoes28 partilhou no Instagram um truque para recuperar o pão duro e devolver-lhe a sua textura fresca e crocante. O processo é simples: num recipiente, coloque um pouco de água e, com cuidado, molhe ligeiramente a superfície superior e inferior do pão, sem encharcá-lo, apenas de forma a que fique ligeiramente húmido. Depois, coloque o pão na air fryer e programe para 8 minutos a 200 graus. Este método devolve a crocância à crosta e a maciez ao miolo, fazendo com que o pão tenha a aparência e o sabor de um pão recém-saído do forno.

