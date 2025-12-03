Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Descubra como fazer um pão saudável, fofo por dentro e crocante por fora, na air fryer.

Fazer pão caseiro não precisa de ser complicado nem demorado. Além de ser mais económico, é também muito prático de preparar.

A criadora de conteúdos @cakeontherun partilhou a sua receita de pão saudável com sementes, que pode ser feita na air fryer em apenas 10 minutos. A receita rende um mini pão, ideal para um snack rápido ou para acompanhar uma refeição.

Ingredientes

3 colheres de sopa bem cheias de farinha com fermento (ou farinha normal + 1/2 colher de chá de fermento em pó)

2 colheres de sopa de iogurte grego ou de soja

Um punhado de sementes (abóbora e girassol)

1/4 colher de chá de sal

Versão sem glúten: utilize farinha com fermento sem glúten + 1/3 colher de chá de goma xantana

Preparação