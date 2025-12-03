Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

Descubra como fazer um pão saudável, fofo por dentro e crocante por fora, na air fryer.
Fazer pão caseiro não precisa de ser complicado nem demorado. Além de ser mais económico, é também muito prático de preparar.
A criadora de conteúdos @cakeontherun partilhou a sua receita de pão saudável com sementes, que pode ser feita na air fryer em apenas 10 minutos. A receita rende um mini pão, ideal para um snack rápido ou para acompanhar uma refeição.
Ingredientes
-
3 colheres de sopa bem cheias de farinha com fermento (ou farinha normal + 1/2 colher de chá de fermento em pó)
-
2 colheres de sopa de iogurte grego ou de soja
-
Um punhado de sementes (abóbora e girassol)
-
1/4 colher de chá de sal
-
Versão sem glúten: utilize farinha com fermento sem glúten + 1/3 colher de chá de goma xantana
Preparação
-
Misture todos os ingredientes numa tigela até formar uma bola de massa.
-
Modele a massa com as mãos enfarinhadas, formando um pãozinho. A massa não deve ficar demasiado pegajosa.
-
Coza na air fryer a 180 °C durante 10 minutos (modo airfryer) ou no forno a 180 °C durante 15 minutos.