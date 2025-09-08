Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Este não é um pão qualquer: é uma explosão de sabores.
Anote a receita deste delicioso pão de azeitonas, queijo e bacon, perfeito para partilhar com amigos.
Ingredientes:
-
200g de farinha de trigo;
-
1 colher de chá de fermento;
-
3 colheres de sopa de azeite;
-
2 ovos médios;
-
150ml de água morna;
-
50g de azeitonas descaroçadas;
-
125g de cubos de bacon;
-
150g de queijo ralado.
Preparação:
-
Num recipiente, misture a farinha, o fermento, o azeite, os ovos e a água morna até obter uma massa homogénea.
-
Acrescente as azeitonas descaroçadas, os cubos de bacon e o queijo ralado, envolvendo bem todos os ingredientes.
-
Coloque a massa numa forma e leve ao forno a 180ºC durante 35 minutos.
