Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

  • Fábio Belo
  • Há 2h e 38min
Pão de azeitonas, queijo e bacon
Fonte: Fábio Belo
Fonte: Fábio Belo

Este não é um pão qualquer: é uma explosão de sabores.

Anote a receita deste delicioso pão de azeitonas, queijo e bacon, perfeito para partilhar com amigos

Ingredientes:

  • 200g de farinha de trigo;

  • 1 colher de chá de fermento;

  • 3 colheres de sopa de azeite;

  • 2 ovos médios;

  • 150ml de água morna;

  • 50g de azeitonas descaroçadas;

  • 125g de cubos de bacon;

  • 150g de queijo ralado.

Preparação:

  1. Num recipiente, misture a farinha, o fermento, o azeite, os ovos e a água morna até obter uma massa homogénea.

  2. Acrescente as azeitonas descaroçadas, os cubos de bacon e o queijo ralado, envolvendo bem todos os ingredientes.

  3. Coloque a massa numa forma e leve ao forno a 180ºC durante 35 minutos.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

