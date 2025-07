Especialistas revelam onde deve guardar o pão para evitar que fique duro e com bolor

Provavelmente vai ficar surpreendido com o lugar onde deve guardar o pão para que dure mais tempo fresco.

O pão é um dos alimentos mais consumidos pelos portugueses e costuma ser presença garantida em casa. Por isso, torna-se particularmente frustrante quando, sem darmos conta, ele endurece ou ganha bolor.

Embora muitas pessoas optem por guardar o pão na bancada da cozinha ou numa caixa própria, o local onde este é armazenado pode ter grande influência na sua durabilidade.

Segundo explicou Emilie Raffa — padeira, autora de vários livros de receitas e responsável pelo site The Clever Carrot — ao Daily Express, o calor libertado por eletrodomésticos é uma das principais causas para que o pão se estrague mais rapidamente.

"Antigamente, guardava o pão num saco de plástico, numa caixa entre a máquina de lavar loiça e o frigorífico. O calor excessivo destes dois eletrodomésticos, juntamente com a humidade presa no saco, criava o ambiente perfeito para o bolor. Tudo naquela caixa acabava coberto de manchas verdes – pães, tortilhas, pão de passas, tudo!", partilhou.

Para garantir que o pão se mantém em bom estado durante mais tempo, o ideal é conservá-lo num local fresco, seco e afastado de fontes de calor ou humidade, como o forno, fogão, frigorífico e até mesmo da fruteira. Isto porque frutas como bananas e maçãs libertam etileno — um gás que acelera o amadurecimento — e que pode contribuir para o deteriorar mais rapidamente.

"O bolor adora calor, humidade e alimentos. Para melhores resultados, mantenha o pão afastado de calor e humidade excessiva", alerta Emilie Raffa.

A especialista explica ainda que o tipo de embalagem e a forma como se guarda o pão devem ser adaptadas consoante o tipo de pão. Certos pães endurecem mais depressa se forem conservados na embalagem de plástico com que vêm do supermercado. "O pão de forma conserva-se bem num saco de plástico, que retém a humidade e mantém a crosta macia. No entanto, demasiada humidade pode causar bolor, por isso é melhor não selar o saco completamente. Basta torcer a extremidade para fechar sem apertar", recomenda.

Por outro lado, "os sacos de papel são mais respiráveis que os de plástico, ideais para pães de brioche, pães macios e outros pães com adição de gordura. No entanto, muito ar fará com que o pão endureça rapidamente. Tente fechar esses sacos o mais hermeticamente possível", acrescenta.

Curiosamente, Emilie desaconselha a utilização de caixas na bancada, sugerindo, em alternativa, o frigorífico como uma das melhores opções para evitar o bolor — desde que o pão esteja bem selado numa embalagem ou envolto em película aderente, para não secar.

"Ao contrário do que se lê frequentemente, o pão fresco pode ser armazenado no frigorífico. No nosso restaurante, fazemos isso com ótimos resultados. Pode ser necessário aquecer o pão a 150 °C no forno antes de consumir para restaurar a textura, mas guardá-lo no frigorífico impede o bolor e mantém o pão fresco por muito mais tempo do que na bancada", conclui.