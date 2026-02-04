Só precisa de dois ingredientes para fazer este pão caseiro

Fazer pão em casa nunca foi tão fácil. Com apenas dois ingredientes e sem técnicas complicadas, esta receita é ideal para quem procura uma solução rápida e económica, sem abdicar do sabor do pão acabado de sair do forno.

Quem disse que fazer pão em casa precisa ser complicado ou demorado? Com apenas dois ingredientes simples, pode preparar um pão caseiro fofinho, saboroso e irresistível. Esta receita é perfeita para quem quer economizar tempo na cozinha sem abrir mão do sabor e da satisfação de comer algo feito por si próprio. Prepare-se para descobrir o jeito mais fácil de ter pão fresquinho sempre à mão!

Ingredientes

480 g de iogurte grego natural

250 g de farinha com fermento

Preparação

Numa taça, misture os dois ingredientes e amasse até obter uma massa homogénea. Em seguida, divida a massa em 6 porções e molde-as em bolas. Disponha-as num tabuleiro e leve ao forno a 200 °C durante 15 minutos.

Se quer descobrir mais receitas do criador de conteúdo Fábio Belo, visite o blog dele e siga-o no Facebook e Instagram.