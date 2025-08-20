Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Se sente dificuldade em reduzir ou eliminar o pão da sua alimentação, este alimento pode ser a solução que procura. Natural, fácil de incorporar nas suas refeições e com um sabor delicioso, ele ajuda a controlar a fome e a manter a energia ao longo do dia — sem precisar recorrer ao pão. Descubra como uma simples adição à sua dieta pode transformar a sua alimentação.

Uma receita extremamente versátil e uma excelente alternativa para quem deseja reduzir ou eliminar o pão da alimentação. A crepioca pode ser recheada com fruta, doce, salada ou servida simples, e é perfeita para o pequeno-almoço, lanche ou como refeição principal.

Ingredientes:

  • 1 ovo grande

  • 2 c. sopa de água

  • 1 c. sopa de tapioca

Preparação:

  1. Numa taça, misture a água, o ovo e a tapioca. Envolva bem os ingredientes com um garfo, garantindo que não fiquem grumos.

  2. Cozinhe a crepioca numa frigideira antiaderente. Cozinhe durante 3 minutos de um lado, depois vire e deixe cozinhar por mais 2 minutos.

Temas: Pão Farinha

