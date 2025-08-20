Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Cozinhe a crepioca numa frigideira antiaderente. Cozinhe durante 3 minutos de um lado, depois vire e deixe cozinhar por mais 2 minutos.

Numa taça, misture a água, o ovo e a tapioca. Envolva bem os ingredientes com um garfo, garantindo que não fiquem grumos.

Uma receita extremamente versátil e uma excelente alternativa para quem deseja reduzir ou eliminar o pão da alimentação . A crepioca pode ser recheada com fruta, doce, salada ou servida simples, e é perfeita para o pequeno-almoço , lanche ou como refeição principal .

