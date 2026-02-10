Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:00
Pão
Pão
Foto: freepik

Nutricionistas destacam que incluir este tipo de pão na alimentação diária pode trazer benefícios significativos para a saúde de mulheres com mais de 50 anos, ajudando a fortalecer ossos, melhorar a digestão e manter a energia ao longo do dia.

À medida que as mulheres atingem os 50 anos, o corpo começa a enfrentar novos desafios. A perda gradual de massa óssea, as alterações hormonais e as mudanças no metabolismo tornam fundamental adotar hábitos alimentares que promovam a saúde, mantenham a energia diária e apoiem o bem-estar cognitivo.

Citado pelo site Parade, especialistas em nutrição defendem que mulheres com mais de 50 anos podem obter benefícios significativos ao incluir pão de centeio integral na alimentação diária. De acordo com nutricionistas registadas, este pão é rico em fibra, magnésio e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para um envelhecimento saudável.

“O magnésio apoia a densidade óssea, a saúde do coração e pode contribuir para reduzir cãibras musculares e melhorar a qualidade do sono. As vitaminas B são importantes para a saúde cognitiva, os níveis de energia e a diminuição da fadiga, especialmente porque a absorção de certas vitaminas B tende a reduzir-se com a idade”, explica Melissa Rifkin, nutricionista registada. Além disso, a fibra do pão de centeio ajuda a manter uma digestão regular, controla os níveis de colesterol e evita picos de açúcar no sangue, diminuindo a sensação de cansaço ao longo do dia.

Em comparação com o pão branco ou outros pães integrais, o pão de centeio destaca-se pela sua composição nutritiva e pela digestão mais lenta, o que proporciona maior saciedade. Os especialistas recomendam optar por pão 100% integral de centeio e combiná-lo com alimentos ricos em proteínas e gorduras saudáveis, como ovos, peixe, abacate ou manteigas de frutos secos, para maximizar os benefícios nutricionais. Segundo os nutricionistas, esta é uma forma simples de promover saúde e energia, mesmo após os 50 anos.

Temas: Pão Mulheres 50 anos Nutricionistas

