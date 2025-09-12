É mito ou verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista responde

Muitas pessoas acreditam que o pão torrado engorda menos do que o pão fresco, mas será que isso é verdade? Conversámos com uma nutricionista para esclarecer este mito e explicar o que realmente acontece com as calorias do pão quando é torrado.

O pão é, para muitas pessoas, indispensável no pequeno-almoço. No entanto, existe a ideia de que, ao ser colocado na torradeira, engorda menos e se torna uma opção mais saudável. Mas será que isso corresponde à realidade?

Em entrevista à rádio espanhola ADN, a nutricionista Patricia Medvesck esclarece que: «Ao torrar o pão não estamos a reduzir calorias, apenas lhe retiramos a humidade, tornando-o mais crocante e saboroso», ou seja, o valor energético mantém-se exatamente o mesmo.

Além disso, a nutricionista alerta que queimar ligeiramente o pão pode até afetar os níveis de açúcar no sangue, devido ao seu teor de hidratos de carbono. O tipo de pão também faz diferença: «O pão integral será sempre mais saudável do que o pão branco de farinha refinada, porque a fibra é muito benéfica para o nosso organismo».

Quanto à quantidade, Patricia Medvesck recomenda não ultrapassar os 80 a 100 gramas por dia, o que equivale a uma carcaça grande ou uma regueifa, distribuída ao longo das refeições.

Em resumo, a conclusão é clara: o pão torrado não engorda menos nem perde calorias. Continua a ser um alimento calórico, e o importante está na escolha do tipo de pão, na quantidade consumida e no que o acompanha.