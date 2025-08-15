Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

Não sabe o que fazer com o pão que sobra em casa? Não o desperdice! Com esta receita simples e rápida, pode transformar pão velho num pudim cremoso e delicioso que está a conquistar milhares de pessoas nas redes sociais. Aprenda passo a passo como fazê-lo e surpreenda toda a família!
Se tem pão duro em casa e não sabe como aproveitá-lo, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e extremamente saboroso, perfeito como sobremesa fresca para qualquer ocasião.
A sugestão foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos devido à sua simplicidade e sabor reconfortante.
A receita base utiliza apenas pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que praticamente toda a gente tem em casa. O detalhe que faz a diferença é o caramelo caseiro e o aroma delicado da baunilha, que tornam este pudim verdadeiramente especial.
Ingredientes:
-
2 barras de pão (aproximadamente 320 g)
-
1 litro de leite gordo
-
200 g de açúcar (1 chávena)
-
1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha)
-
6 ovos
Modo de preparação:
-
Numa taça grande, misture o leite com o açúcar e o açúcar baunilhado.
-
Corte o pão em fatias ou pedaços pequenos e junte à mistura líquida.
-
Deixe o pão absorver bem o líquido. Bata os ovos e incorpore-os na mistura.
-
Para o caramelo, leve açúcar ao lume com um pouco de sumo de limão e deixe ferver até dourar.
-
Verta o caramelo para a forma do pudim e, por cima, coloque a mistura de pão.
-
Coza o pudim em banho-maria até estar completamente firme.
-
Deixe arrefecer, desenforme e sirva com a calda por cima.