Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Não sabe o que fazer com o pão que sobra em casa? Não o desperdice! Com esta receita simples e rápida, pode transformar pão velho num pudim cremoso e delicioso que está a conquistar milhares de pessoas nas redes sociais. Aprenda passo a passo como fazê-lo e surpreenda toda a família!

Se tem pão duro em casa e não sabe como aproveitá-lo, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e extremamente saboroso, perfeito como sobremesa fresca para qualquer ocasião.

A sugestão foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos devido à sua simplicidade e sabor reconfortante.

A receita base utiliza apenas pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que praticamente toda a gente tem em casa. O detalhe que faz a diferença é o caramelo caseiro e o aroma delicado da baunilha, que tornam este pudim verdadeiramente especial.

Ingredientes:

  • 2 barras de pão (aproximadamente 320 g)

  • 1 litro de leite gordo

  • 200 g de açúcar (1 chávena)

  • 1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha)

  • 6 ovos

Modo de preparação:

  1. Numa taça grande, misture o leite com o açúcar e o açúcar baunilhado.

  2. Corte o pão em fatias ou pedaços pequenos e junte à mistura líquida.

  3. Deixe o pão absorver bem o líquido. Bata os ovos e incorpore-os na mistura.

  4. Para o caramelo, leve açúcar ao lume com um pouco de sumo de limão e deixe ferver até dourar.

  5. Verta o caramelo para a forma do pudim e, por cima, coloque a mistura de pão.

  6. Coza o pudim em banho-maria até estar completamente firme.

  7. Deixe arrefecer, desenforme e sirva com a calda por cima.

Temas: Pão Pudim

