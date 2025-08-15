Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

Não sabe o que fazer com o pão que sobra em casa? Não o desperdice! Com esta receita simples e rápida, pode transformar pão velho num pudim cremoso e delicioso que está a conquistar milhares de pessoas nas redes sociais. Aprenda passo a passo como fazê-lo e surpreenda toda a família!

Se tem pão duro em casa e não sabe como aproveitá-lo, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e extremamente saboroso, perfeito como sobremesa fresca para qualquer ocasião.

A sugestão foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos devido à sua simplicidade e sabor reconfortante.

A receita base utiliza apenas pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que praticamente toda a gente tem em casa. O detalhe que faz a diferença é o caramelo caseiro e o aroma delicado da baunilha, que tornam este pudim verdadeiramente especial.

Ingredientes:

2 barras de pão (aproximadamente 320 g)

1 litro de leite gordo

200 g de açúcar (1 chávena)

1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha)

6 ovos

Modo de preparação: