Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Aprenda como dar uma nova vida ao pão e surpreender toda a família com esta sobremesa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se tem pão duro em casa e não sabe o que fazer com ele, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e delicioso, perfeito para servir como sobremesa fresca em qualquer ocasião.

A receita foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos graças à sua simplicidade e sabor reconfortante.

A base é feita apenas com pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que a maioria das pessoas tem sempre em casa. O toque especial está no caramelo caseiro e no aroma subtil de baunilha, que tornam este pudim ainda mais irresistível.

Ingredientes:

  • 2 barras de pão (cerca de 320 g);

  • 1 litro de leite gordo;

  • 200 g de açúcar (1 chávena);

  • 1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha);

  • 6 ovos.

Preparação:

  1. Numa taça grande, misture o leite com o açúcar e o açúcar baunilhado.

  2. Corte o pão em fatias ou pequenos pedaços e junte à mistura líquida.

  3. Deixe o pão absorver bem o líquido. Bata os ovos e adicione à mistura.

  4. Para o caramelo, leve ao lume o açúcar com um pouco de sumo de limão e deixe ferver até adquirir uma cor dourada.

  5. Verta o caramelo para a forma do pudim e coloque por cima a mistura de pão.

  6. Coza o pudim em banho-maria até estar completamente firme.

  7. Deixe arrefecer, desenforme e sirva com a calda por cima.

Temas: Pão Pudim

RELACIONADOS

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

É mito ou verdade que o pão torrado engorda menos? Nutricionista responde

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Como transformar pão duro e deixá-lo como se fosse acabado de fazer

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Receitas

Deixe a base da sua quiche crocante com esta dica

Ontem às 15:00

Pão de alho com queijo na air fryer: uma receita que vai superar as suas expectativas

19 set, 16:30

Bifanas à portuguesa com molho tradicional. Só precisa de um robot tipo Bimby

18 set, 16:00

Faça estas batatas gratinadas e conquiste todos à mesa

18 set, 15:30

Descubra como fazer lasanha na air fryer

17 set, 15:30

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

17 set, 14:30

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

17 set, 10:30
MAIS

Mais Vistos

Idosa de 89 anos faz pedido a Cristina Ferreira e vê sonho concretizado em direto

Ontem às 10:57

Cristina Ferreira recebe criança especial: «Quando for grande, quero ser igual à Cristina Ferreira»

Ontem às 09:59

Primos direitos casam-se: «Eu gostava muito dele e ele de mim»

Ontem às 10:40

Filipa confessa segredo no programa: «Nunca contei a ninguém que o Ivan não era meu filho»

Ontem às 11:40

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Fora do Estúdio

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55

O pormenor arrepiante que Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, levou à gala da Bola de Ouro

Ontem às 10:16

Maria Cerqueira Gomes vítima de crime que já atingiu vários famosos

Ontem às 09:32

Fotos

Mulher encontra o amor aos 50 e é mãe aos 51

Ontem às 17:00

Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Ontem às 16:30

Evite cometer estes 5 erros na decoração da sua casa

Ontem às 16:00

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55