Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Aprenda como dar uma nova vida ao pão e surpreender toda a família com esta sobremesa.
Se tem pão duro em casa e não sabe o que fazer com ele, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e delicioso, perfeito para servir como sobremesa fresca em qualquer ocasião.
A receita foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos graças à sua simplicidade e sabor reconfortante.
A base é feita apenas com pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que a maioria das pessoas tem sempre em casa. O toque especial está no caramelo caseiro e no aroma subtil de baunilha, que tornam este pudim ainda mais irresistível.
Ingredientes:
2 barras de pão (cerca de 320 g);
1 litro de leite gordo;
200 g de açúcar (1 chávena);
1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha);
6 ovos.
Preparação:
Numa taça grande, misture o leite com o açúcar e o açúcar baunilhado.
Corte o pão em fatias ou pequenos pedaços e junte à mistura líquida.
Deixe o pão absorver bem o líquido. Bata os ovos e adicione à mistura.
Para o caramelo, leve ao lume o açúcar com um pouco de sumo de limão e deixe ferver até adquirir uma cor dourada.
Verta o caramelo para a forma do pudim e coloque por cima a mistura de pão.
Coza o pudim em banho-maria até estar completamente firme.
Deixe arrefecer, desenforme e sirva com a calda por cima.