Transforme o pão em pudim com a receita que está viral nas redes sociais

Aprenda como dar uma nova vida ao pão e surpreender toda a família com esta sobremesa.

Se tem pão duro em casa e não sabe o que fazer com ele, esta receita é a solução ideal. Trata-se de um pudim de pão fácil, económico e delicioso, perfeito para servir como sobremesa fresca em qualquer ocasião.

A receita foi partilhada no Youtube pela @cocinacarmenrecetas e tem conquistado muitos graças à sua simplicidade e sabor reconfortante.

A base é feita apenas com pão, leite, ovos e açúcar, ingredientes que a maioria das pessoas tem sempre em casa. O toque especial está no caramelo caseiro e no aroma subtil de baunilha, que tornam este pudim ainda mais irresistível.

Ingredientes:

2 barras de pão (cerca de 320 g);

1 litro de leite gordo;

200 g de açúcar (1 chávena);

1 colher de sopa de açúcar baunilhado (ou essência de baunilha);

6 ovos.

Preparação: