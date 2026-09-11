Super fofo por dentro: este pão brioche caseiro vai conquistar toda a família

Que luxo. Antes de entrar no Big Brother All Stars, esta concorrente comprou dois carros em apenas seis meses

Dourado por fora, super fofo por dentro e com aquele sabor delicioso a manteiga que combina com qualquer momento do dia. Perfeito ao pequeno-almoço, ao lanche ou simplesmente quando bate aquela vontade de comer um pãozinho acabado de fazer.

Ingredientes:



1 ovo

75 g de manteiga derretida

200 ml de leite morno

75 g de açúcar

11 g de fermento de padeiro

1 pitada de sal

450 g de farinha



Preparação:



1. Num recipiente, junte todos os ingredientes e amasse com as mãos até obter uma massa homogénea. Tape e deixe levedar durante cerca de 1 hora.

2. Coloque a massa numa forma e pincele a superfície com gema de ovo.

3. Leve ao forno, pré-aquecido a 200 ºC, durante cerca de 30 minutos, ou até o brioche ficar bem dourado.

Fábio Belo

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