É seguro colocar papel de alumínio na air fryer?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00
Papel de alumínio
Image by fabrikasimf on Freepik

O papel de alumínio é um aliado comum na cozinha, mas será que é seguro utilizá-lo na air fryer? Muitos têm dúvidas sobre os riscos de incêndio ou a possibilidade de danificar o aparelho. Neste artigo, esclarecemos tudo o que precisa de saber para usar o papel de alumínio de forma segura e eficiente na sua air fryer.

A air fryer tornou-se, para muitos, uma grande aliada na cozinha, por permitir preparar refeições rápidas, saborosas e com menos gordura. No entanto, surge frequentemente uma questão: afinal, é seguro utilizar papel de alumínio neste tipo de aparelho?

A resposta é clara: não é recomendado. Segundo o site KitchenAid, o alumínio pode bloquear a circulação do ar quente dentro da air fryer, comprometendo a cozedura, tornando os alimentos menos crocantes e podendo até afetar o funcionamento do equipamento.

A melhor forma de obter um resultado ideal é usar o cesto perfurado que acompanha a maioria das máquinas. Este acessório permite que o ar circule livremente, garantindo que os alimentos fiquem dourados e estaladiços.

Para quem procura alternativas, é importante notar que o papel vegetal também não é indicado para forrar o cesto. Contudo, tal como o alumínio, pode ser utilizado num tabuleiro colocado na prateleira inferior de alguns fornos com função de air fry, servindo apenas para recolher migalhas ou restos.

Temas: Papel de alumínio Air fryer

