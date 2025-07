Diga adeus ao gelo no congelador com este truque com papel de alumínio

Sabia que há uma forma simples e económica de evitar a acumulação de gelo no congelador? Com apenas um pedaço de papel de alumínio, pode poupar tempo nas limpezas e manter o aparelho a funcionar de forma mais eficiente. Este truque caseiro tem surpreendido muitas pessoas pela sua eficácia — e o melhor é que não requer produtos caros nem manutenção complicada.

Com o passar do tempo e com o uso contínuo, é comum que se forme uma camada de gelo nas paredes dos congeladores. Uma das principais consequências desta acumulação é a redução do espaço disponível para armazenar alimentos congelados. Contudo, este não é o único impacto.

O gelo acumulado interfere no funcionamento térmico do aparelho. O congelador deve manter-se a uma temperatura aproximada de -18ºC, mas a presença de gelo pode fazer com que a temperatura atinja apenas metade desse valor. Isto obriga o motor a trabalhar com maior intensidade para tentar compensar, como refere o , explica o site El Español.

Assim, torna-se fundamental realizar uma manutenção adequada do congelador, de modo a prolongar a sua durabilidade, garantir o melhor desempenho energético possível e assegurar que os alimentos conservados não se deterioram.

Os fabricantes recomendam, geralmente, que se faça uma limpeza do congelador de seis em seis meses. No entanto, dependendo da quantidade de gelo acumulado, poderá ser necessário proceder à limpeza com maior frequência. Uma boa prática consiste em intervir sempre que a camada de gelo ultrapasse meio centímetro de espessura.

O truque simples para eliminar o gelo do congelador

Um dos métodos mais comuns para eliminar o gelo consiste em esvaziar o congelador e desligá-lo da corrente elétrica até que o gelo derreta. Contudo, o site El Español sugere uma dica que permite acelerar este processo.

Primeiro, deve forrar-se o interior do congelador com folhas de papel de alumínio, assegurando que todo o gelo fica coberto. De seguida, aquece-se uma panela com água – sendo importante que esta tenha dimensões adequadas para caber no interior do congelador com a porta fechada. Quando a água atingir o ponto de ebulição, coloca-se a panela dentro do congelador e fecha-se a porta.

Ao fim de alguns minutos, será possível remover o gelo com a ajuda de uma espátula. Caso persistam zonas onde o gelo esteja mais resistente, pode utilizar-se um pano embebido em água quente e passá-lo por cima do papel de alumínio. Após a remoção completa do gelo, recomenda-se limpar o interior do congelador com um produto antibacteriano.

Este método revela-se eficaz porque o papel de alumínio, sendo um bom condutor térmico, ajuda a distribuir o calor da panela com água por todo o compartimento, acelerando assim o processo de descongelação, conforme explica o El Español.