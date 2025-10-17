A era do papel tem os dias contados. Agora, a tendência é outra

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 50min

O papel de cozinha está a perder protagonismo nas casas portuguesas. Uma nova tendência promete revolucionar a forma como lidamos com a limpeza na cozinha — e não é o que está a imaginar.

É a imprensa espanhola que destaca este tema do quotidiano. Popular há muitos anos, o papel de cozinha tem sido utilizado para limpar bancadas, vidros, assoar o nariz ou absorver a gordura dos fritos. As suas funções são, portanto, diversas.

Contudo, com a crescente preocupação ambiental e financeira nas famílias, o papel de cozinha está a ser progressivamente substituído pelos antigos panos de cozinha, tal como os nossos avós faziam. Um sinal disso é o investimento em panos cada vez mais bonitos e criativos.

«Ficam como novos»: não lave os panos de cozinha na máquina sem antes fazer isto
É essencial saber como conservar os panos limpos para que não absorvam odores nem nódoas indesejadas. Mostramos também como manter os panos higienizados, devendo ser pendurados para evitar o aparecimento de humidade.

