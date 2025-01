Para-brisas do carro com gelo pela manhã? Este objeto que qualquer um tem consigo resolve o problema

Verificar o estado do gelo : Antes de usar o cartão multibanco, deve observar a espessura do gelo . Se encontrar uma camada muito grossa de gelo , é melhor recorrer a métodos mais eficazes, como o uso de um descongelante . Caso a camada de gelo seja superficial, o cartão funcionará.

O cartão : É importante garantir que o cartão não esteja danificado , pois, caso esteja, pode causar arranhões na superfície do vidro . Também é importante não usar cartões que possuam elementos metálicos expostos , pois estes podem danificar o vidro .

Utilizar o cartão de forma adequada: O cartão deve ser colocado com uma ligeira inclinação contra o para-brisas, começando pelas extremidades e movendo-se em direção ao centro. Com movimentos suaves e contínuos, o cartão ajudará a soltar o gelo, retirando as camadas finas que se formaram. É importante não aplicar muita pressão para evitar que o cartão se quebre ou que arranhe o vidro.