O dia do parto tornou-se num pesadelo: «Vi a minha filha ser retirada num lençol branco»

Vanessa e Jorge viveram o dia mais aguardado das suas vidas com a chegada da pequena Camila, mas o parto rapidamente se transformou num pesadelo

O nascimento da Camila foi o culminar de um sonho. Depois de várias tentativas e de muita esperança, Vanessa e Jorge finalmente iam ser pais. A gravidez correu bem, mas o momento do parto mudou tudo. “A minha filha nasceu sem respirar. Vi a minha filha ser retirada num lençol branco”, recorda Vanessa, emocionada.

Durante um mês, Camila lutou pela vida na neonatologia. Todos os dias, os pais visitavam-na “com o coração nas mãos, sem saber se a iam encontrar”, conta a mãe. Quando finalmente recebeu alta, os médicos acreditavam que seria uma bebé normal. No entanto, aos três meses, Vanessa percebeu que algo não estava bem: “Ela não segurava bem o corpo e inclinava-se para a direita.”

Após várias consultas e exames, chegou o diagnóstico — paralisia cerebral distónica de grau 2 provocada pela falta de oxigénio ao nascer. Vanessa e Jorge enfrentaram o choque com coragem, mesmo quando perceberam que a filha teria de fazer múltiplas terapias para garantir autonomia: fisioterapia, hidroterapia, hipoterapia, terapia da fala e terapia ocupacional.

Hoje, com seis anos, Camila é uma menina alegre, autónoma e sem qualquer limitação cognitiva. Frequenta a escola primária com o apoio de equipamento adaptado e uma força admirável.

O casal adaptou toda a rotina para acompanhar a filha nas terapias e nas suas grandes paixões — os cães e os cavalos. Camila já participou em provas de equitação adaptada e continua a superar limites todos os dias.