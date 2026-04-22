Fora do Secret Story, Ariana e Diogo encontram-se pela primeira vez e dão beijo perante olhares do público

A história de Clara e dos seus dois filhos, Pedro Daniel e Gonçalo, é feita de amor incondicional.

Gonçalo tem 25 anos e vive com paralisia cerebral, depois de uma meningite nos primeiros dias de vida. Não fala, não anda e depende totalmente da mãe, Clara, que deixou tudo para cuidar dele.

Ao longo dos anos, entre terapias, desafios e dias mais difíceis, há uma certeza que nunca mudou: o amor incondicional que une esta família.

Mas há também um medo que acompanha todos os dias… o futuro e quem cuidará de Gonçalo. Clara admite que a sua oração de todos os dias é "Se Deus tiver que me levar, que leve o meu filho à minha frente para eu partir em paz".

Gonçalo nasceu aparentemente saudável, mas poucos dias depois tudo mudou. O bebé entrou em coma devido a uma meningite e, aos 11 dias de vida, foi submetido a uma cirurgia. As consequências foram devastadoras: foi-lhe diagnosticada paralisia cerebral, que afetou a parte motora e neurológica.

Hoje, Gonçalo não fala, não anda e depende totalmente.