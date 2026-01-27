Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»

Diogo sofreu um acidente que mudou a sua vida num instante. Hoje, mantém a esperança de que um dia volte a andar.

Era abril e tudo parecia igual a tantos outros dias. Diogo saiu de casa para ir treinar futsal, como fazia habitualmente. O destino era o mesmo de sempre, mas naquele dia decidiu mudar o percurso — e também o meio de transporte. Em vez do carro, escolheu a mota. Não chegou a percorrer 500 metros quando tudo mudou.

Um despiste violento deixou-o em perigo de vida. Diogo entrou em paragem cardiorrespiratória, foi induzido em coma e esteve inconsciente durante 13 dias. Quando acordou, percebeu que nada voltaria a ser como antes. «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom», recorda, ao falar do momento em que os médicos explicaram à família a gravidade da situação. O diagnóstico foi devastador: Diogo tinha ficado paraplégico.

Durante o tempo em que esteve em coma, médicos, enfermeiros, amigos e familiares escreveram-lhe um diário. Um registo de tudo o que se passava no mundo cá fora, mas também de esperança. Hoje, esse diário continua a ser um refúgio. «Às vezes ainda o leio. Tem as minhas melhorias. Quando estou triste, vou lá», conta.

A notícia da paraplegia foi difícil de aceitar. Diogo admite que ainda não está conformado com a realidade que lhe foi imposta.

«Não estou conformado com isto», afirma, sem esconder a dor. Jogou futebol toda a vida e ter de abandonar o futsal — assim como perder autonomia — é uma das maiores feridas emocionais que carrega.

Apesar de tudo, Diogo mantém a esperança. Sabe que existem clínicas com casos de reversão de sequelas semelhantes às suas e luta diariamente por autonomia. Entre a dor, o amor e a resiliência, continua a provar que, mesmo quando a vida muda num instante, há histórias que se recusam a terminar ali.