Não precisa de ir a Paris. Conheça este parque português que lembra a Disneyland e tem piscinas

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Se sempre sonhou visitar a Disneyland Paris, mas o orçamento não permite, há uma alternativa em Portugal que promete dias cheios de diversão.

Quem procura um programa diferente para as férias de verão não precisa de sair de Portugal. Em Penafiel, a cerca de 35 quilómetros do Porto, encontra-se a Magikland, um parque temático que reúne montanhas-russas, carrosséis, piscinas, escorregas aquáticos e atrações pensadas para todas as idades.

Com uma área de aproximadamente sete hectares, o parque convida a passar um dia inteiro entre diversões mecânicas, zonas aquáticas, espaços verdes e vários locais de restauração.

O que pode encontrar na Magikland?

A Magikland está organizada em seis áreas temáticas, cada uma com propostas para crianças e adultos.

À entrada fica África Minha, onde pode experimentar os pequenos carros do Dakar, os carrinhos de choque da Sanzala ou o Jumbo, um dos carrosséis favoritos dos visitantes mais novos.

No Bosque Encantado, o ambiente é mais tranquilo e familiar. Aqui encontram-se o Carrossel Infantil, o Carrossel Parisiense e o comboio da Estação dos Carvalhais, uma das atrações mais clássicas do parque.

A Aldeia Medieval reúne algumas das atrações mais emblemáticas da Magikland, entre elas a Roda Panorâmica, que oferece vista sobre praticamente todo o recinto, o Castelo Fantasma e a Torre da Princesa.

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Para quem prefere emoções fortes, o destino é o Far-West, onde estão o Rio Bravo, a Montanha Mágica — a principal montanha-russa da Magikland — e a Corsária.

Ao longo do parque existem ainda outras atrações, como a Caravana, o Space e diversos divertimentos pensados para os visitantes mais novos.

Piscinas e atrações aquáticas para os dias mais quentes

Nos meses de verão, a área aquática é uma das zonas mais procuradas pelos visitantes.

Além da MagikPool, o parque dispõe de uma lagoa artificial, o Lago do Galeão, dos Bumper Boats — pequenos barcos de choque na água — e do Magik Splash, ideal para refrescar-se entre uma atração e outra.

Se visitar a Magikland durante os dias mais quentes, vale a pena levar fato de banho e uma muda de roupa.

Quanto custa visitar a Magikland?

O bilhete de entrada dá acesso ilimitado a todas as atrações e aos espetáculos que estejam a decorrer no parque ao longo do dia.

As crianças até aos 2 anos têm entrada gratuita. Para os restantes visitantes, os preços variam consoante a época do ano, sendo possível adquirir os bilhetes online para evitar filas nas bilheteiras.

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O parque disponibiliza ainda descontos para grupos com mais de 50 pessoas e tarifas especiais destinadas a escolas.

Onde fica a Magikland?

A Magikland está situada em Marecos, Penafiel, sendo facilmente acessível de automóvel através da A4 (saída Penafiel Sul).

O parque fica a cerca de:

  • 35 km do Porto

  • 60 km de Braga

  • 50 km de Vila Real

  • 120 km de Vigo

  • 390 km de Lisboa

Quem optar pelos transportes públicos pode viajar de comboio até Penafiel, através da Linha Urbana do Porto, ou recorrer às ligações de autocarro entre Porto e Penafiel.

Informações úteis antes da visita

Antes de visitar a Magikland, convém ter em conta algumas informações:

  • O bilhete permite entrar e sair do parque ao longo do dia.

  • Existem cacifos para guardar objetos pessoais.

  • É aconselhável usar roupa e calçado confortáveis.

  • Como existem várias atrações aquáticas, recomenda-se levar fato de banho e roupa para mudar.

  • Não é permitida a entrada de animais, exceto cães-guia.

  • Também não é permitida a entrada de bicicletas, trotinetes, skates, patins, tendas, guarda-sóis ou cadeiras.

  • Algumas atrações podem encerrar temporariamente devido às condições meteorológicas ou por motivos técnicos.

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Temas: Paris Disneyland Paris Magikland
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