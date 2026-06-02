Paris e Roma perderam protagonismo: estes destinos europeus estão agora em destaque

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Cracóvia (Polónia) – História e parques extensos para crianças.
Cracóvia (Polónia) – História e parques extensos para crianças.

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Paris e Roma continuam a atrair milhões de visitantes todos os anos, mas já não são as únicas estrelas do turismo europeu. De norte a sul do continente, há destinos menos óbvios que estão a ganhar popularidade entre os viajantes e a destacar-se pelas suas paisagens, cultura e autenticidade.

Paris, Roma e Amesterdão continuam a receber milhares de visitantes todos os anos, mas deixaram de ser as únicas protagonistas do turismo europeu. Os dados mais recentes do setor apontam para um crescimento expressivo da procura por cidades e regiões que, até há poucos anos, não figuravam entre os principais destinos turísticos. Esta tendência evidencia uma mudança nos hábitos dos viajantes, que procuram gastar menos, fugir às multidões e descobrir locais menos conhecidos.

Leste Europeu lidera nova corrida às férias

Polónia, Roménia, Letónia e Albânia estão entre os países que mais têm beneficiado desta nova procura. Segundo o relatório Travel Horizons 2026, citado pelo ZAP, cidades como Gdansk e Cracóvia destacam-se pelo seu património histórico, ambiente urbano e preços competitivos quando comparados com os das capitais mais tradicionais da Europa Ocidental.

Bucareste também regista um crescimento significativo, impulsionado pela sua vida cultural e arquitetura distinta. Já Riga afirma-se como uma alternativa para quem procura uma cidade com história e um ambiente cosmopolita.

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No que diz respeito ao turismo de verão, a Riviera Albanesa encontra-se entre as regiões que mais têm subido nas preferências dos viajantes. Com águas transparentes, extensas praias e preços mais baixos do que os praticados noutros destinos mediterrânicos, a região tornou-se presença habitual nas redes sociais.

Porque está o mapa do turismo a mudar?

O impacto do digital tem desempenhado um papel determinante na promoção de novos destinos junto dos viajantes europeus. Os especialistas explicam que o turista atual está mais atento aos custos e mais disponível para explorar locais menos massificados.

A facilidade de acesso a voos low cost, o crescimento do alojamento local e a procura por experiências autênticas ajudam a justificar esta transformação. Em vez de regressarem aos destinos clássicos, muitos viajantes optam agora por conhecer alternativas emergentes. Para quem procura férias diferentes sem aumentar o orçamento, estas opções poderão tornar-se cada vez mais frequentes.

Top 5 de destinos em crescimento:

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  • Gdansk, Polónia.

  • Bucareste, Roménia.

  • Cracóvia, Polónia.

  • Riviera Albanesa.

  • Riga, Letónia.

Temas: Paris Roma
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