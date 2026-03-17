É caso único em Portugal. Esta mulher é a primeira a ser mãe com esta doença

No “Dois às 10”, conhecemos a pequena Laura, um verdadeiro bebé milagre. Filha da Daniela, a primeira mulher em Portugal a engravidar já diagnosticada com Parkinson.

A história da pequena Laura Maia está a comover o país. A bebé é considerada um verdadeiro “milagre”, sendo a primeira em Portugal a nascer de uma mãe já diagnosticada com Doença de Parkinson.

Os pais, Daniela Mesquita e Paulo Maia, lutaram durante mais de 10 anos para concretizar o sonho de ter um filho. Daniela foi diagnosticada com Parkinson aos 24 anos, o que dificultou todo o processo, sobretudo devido à medicação necessária.

Sem conseguirem engravidar naturalmente, o casal avançou para tratamentos de fertilização “in vitro”. Depois de três tentativas falhadas, acabaram por desistir, já sem esperança de conseguir formar família.

Mas foi precisamente quando tudo parecia perdido que surgiu uma nova oportunidade. Incentivados pelo hospital, decidiram tentar mais uma vez — e foi nessa quarta tentativa que receberam a notícia que mudou tudo: o tão esperado teste positivo. “Fui sem esperança nenhuma”, recordou Daniela. Já Paulo não esquece o momento em que descobriu o resultado: “Foi uma festa”.

A gravidez foi vivida com o “coração nas mãos”, já que a medicação para o Parkinson poderia representar riscos para o bebé. Ainda assim, tudo correu pelo melhor.

Laura nasceu saudável, a 16 de maio de 2025, e tornou-se o maior símbolo de superação desta família. “Ela é um milagre… a probabilidade era muito pequena”, confessou Paulo, emocionado.

Hoje, Daniela continua a lutar contra a doença, depois de já ter sido submetida a uma cirurgia complexa de estimulação cerebral profunda, que ajudou a controlar alguns sintomas. Apesar das dificuldades, garante que consegue viver com mais qualidade — agora com um novo propósito.