Um dos melhores parques aquáticos de montanha do mundo está em Portugal. Já o conhece?

Este resort parece saído de um filme de piratas, mas é real — e as famílias já estão a querer voltar

Portugal tem um dos maiores parques aquáticos de montanha do mundo, um espaço raro que combina a dimensão de um grande parque aquático com o cenário natural das montanhas.

Se para alguns o verão é sinónimo de praias, para outros são as piscinas que tornam os dias quentes mais apetecíveis. E, para quem procura um pouco mais de adrenalina, nada como um parque aquático repleto de escorregas. Se pensa que este tipo de espaços só existe a sul do país, desengane-se. No Norte fica o Parque Aquático de Amarante, que se destaca por ser um dos maiores parques aquáticos de montanha do mundo.

Com 30 anos de história, o Parque Aquático de Amarante faz parte do Tamega Club, um complexo turístico com mais de 44 mil metros quadrados que inclui casas de turismo rural, ginásio, espaço para eventos e piscina de ondas. Desde a sua abertura que é um ponto de visita, graças a uma oferta diversificada de escorregas e piscinas capaz de agradar tanto a crianças como a adultos.

Para quem não aprecia muita adrenalina, este parque aquático de montanha disponibiliza várias piscinas ao ar livre. Entre elas estão uma com cascata e outra com ondas, onde decorrem diariamente Festas de Espuma.

Já para os amantes de adrenalina que não hesitam em experimentar até os escorregas mais radicais, o Parque Aquático de Amarante também tem várias opções. É o caso dos escorregas abertos das Pistas Rápidas, do Aquatube, com 95 metros, e do Compact Slide, o mais rápido, com um percurso de 94 metros totalmente aberto. E há ainda mais para descobrir.

Também não faltam opções para quem quer levar os mais pequenos. O parque dispõe de piscinas infantis, escorregas pequenos e áreas coloridas com jatos de água que prometem muitas gargalhadas. Existe ainda uma grande área verde, ideal para momentos de descanso em família.

O Parque Aquático de Amarante costuma abrir no final de maio e mantém-se aberto até setembro.

Os bilhetes podem ser adquiridos online ou na bilheteira local. Para quem comprar online, os preços são dinâmicos e começam nos 9,95 euros para crianças dos 5 aos 11 anos e para pessoas com mais de 65 anos. Entre os 12 e os 64 anos, o preço começa nos 15,5 euros. Na compra no local, os preços começam nos 16,90 euros para crianças e maiores de 65 anos e nos 25,0 euros para adultos. A entrada é gratuita até aos 4 anos.

Fique a conhecer este parque de montanha na galeria e veja se não vale a pena visitá-lo ao vivo este verão.