A menos de uma hora da capital, está um paraíso na natureza com águas límpidas e muita diversão

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

A menos de uma hora de Lisboa existe um destino onde a natureza é exuberante, as águas são cristalinas e a aventura está garantida para toda a família.

É perfeito para toda a família sem necessidade de grandes gastos.

A apenas uma hora de Lisboa, encontra-se um refúgio natural ideal para quem procura tranquilidade e diversão para os mais pequenos: o Parque Aquático Lagoa do Falcão, localizado em Outeiro da Cabeça (Campelos, Torres Vedras).

O parque foi concebido para oferecer lazer, aventura e convívio ao ar livre, num espaço que combina conforto e segurança para todos os visitantes. Durante o verão, está aberto diariamente, das 10h às 19h, enquanto fora da época alta funciona aos fins de semana, mediante reserva e com grupo mínimo (entre novembro e abril).

