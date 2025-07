Uma lagoa, um parque aquático e uma ilha. Tudo a uma hora de Lisboa

A pouco mais de uma hora de Lisboa, encontra-se um destino perfeito para um dia de aventura e lazer. Uma lagoa cristalina, um parque aquático cheio de diversão e uma ilha para explorar — tudo isto ao alcance de um curto passeio, ideal para fugir da rotina sem grandes deslocações.

Procura um local para relaxar enquanto os miúdos se divertem? Encontrámos o sítio ideal: o Parque Aquático Lagoa do Falcão, situado em Outeiro da Cabeça (Campelos, Torres Vedras).

Este parque está concebido para proporcionar lazer, aventura e entretenimento ao ar livre, numa área que valoriza o conforto e a segurança de todos os visitantes. Está aberto diariamente durante o verão, das 10h às 19h, e nos fins de semana ao longo do resto do ano (com reserva e grupo mínimo de novembro a abril). O parque disponibiliza uma vasta oferta de experiências para famílias, escolas, empresas e outros grupos.

Praia fluvial e insufláveis aquáticos

No centro do parque encontra-se uma grande lagoa com praia privada de areia fina e água cristalina, ideal para nadar e relaxar. A diversão na água é garantida com insufláveis aquáticos, canoagem, stand up paddle e outras atividades, todas organizadas por turnos controlados para assegurar a segurança e o entretenimento contínuo.

Aventura em terra

O parque oferece também várias atividades terrestres, como arco e flecha, lançamento de machado, escalada e um emocionante mega slide com 200 metros de comprimento.

Além disso, o espaço conta com um bar com esplanada, uma ampla zona de piquenique, áreas verdes e instalações sanitárias com balneários. Estes espaços foram planeados para acolher celebrações, atividades em grupo e momentos de lazer diário, sempre com acompanhamento técnico e seguro de acidentes.

Programas adaptados a todos

A Lagoa do Falcão desenvolve programas específicos para diferentes públicos — desde crianças a partir dos seis anos, escolas, escoteiros, famílias, empresas e festas de aniversário. É possível reservar pacotes personalizados, bilhetes diários a partir de 24 euros ou bilhetes familiares com diversas atividades, ideais para quem quer regressar várias vezes e aproveitar cada visita.