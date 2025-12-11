Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 13min

Portugal volta a destacar-se no turismo familiar com um parque aquático interior que figura entre os melhores da Europa, oferecendo experiências que parecem saídas de um sonho.

Quem disse que os mergulhos, escorregas e piscinas são apenas para o verão? Isso já ficou no passado. Desde a abertura de um dos melhores parques aquáticos cobertos da Europa em Portugal, os planos para o inverno deixaram de ser um problema. Este parque é uma visita obrigatória para todas as idades. E se não estiver perto o suficiente para passar algumas horas, saiba que o parque dispõe de um hotel de quatro estrelas, que promete encantar toda a família.

Falamos do Aquashow Indoor, aberto mesmo durante os meses mais frios. No coração do parque encontra-se a Ilha Aventura, uma piscina de pouca profundidade com entrada em formato de praia, onde os mais pequenos podem brincar à vontade. Um banco ao redor da área permite que os adultos estejam sempre por perto, enquanto as crianças se divertem nos três escorregas interativos e nos diversos jatos de água.

Para quem procura mais ação, existe também uma piscina de ondas, que nos transporta instantaneamente para o verão. O parque oferece ainda piscinas para bebés e crianças, jacuzzis, jatos de água, banho turco, sauna e piscinas de essências. Entre as experiências mais marcantes estão os duches sensoriais, o poço de gelo e a fonte de gelo, concebidos para proporcionar contraste térmico e estimular a circulação. Pensadas principalmente para adolescentes e adultos, estas atrações permitem que todos encontrem atividades dentro do parque.

Além das atividades, há alojamento dentro do parque: um hotel de quatro estrelas, ideal para quem está mais longe e não pode limitar a visita a apenas um dia.

Temas: Parque Aquático Aquashow Indoor Algarve Inverno

