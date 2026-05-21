Há um parque aquático para cães aqui ao lado — e as imagens parecem irreais

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A poucas horas de carro de Portugal existe um parque aquático onde os cães são os únicos protagonistas. Entre piscinas, escorregas e zonas de brincadeira, este espaço está a conquistar donos de animais de toda a Europa — e basta ver as imagens para perceber porquê.

Estamos completamente rendidos a estas imagens — e basta olhar para elas para perceber porquê. Este parque aquático em Espanha, pensado ao pormenor para cães, é o local ideal para os dias de calor e para quem considera os seus patudos parte da família.

No Aquapark Canino, não falta espaço para diversão: há duas grandes piscinas onde os cães podem nadar à vontade, uma zona de dunas perfeita para rebolar e refrescar-se nos jatos de água, além de amplas áreas relvadas ideais para brincadeiras com bola ou disco e, claro, para conviver.

Os mais aventureiros podem ainda aproveitar um lago com rampa de saltos, onde decorrem competições que juntam cães cheios de energia. Já os de menor porte têm também um espaço pensado para eles, com um lago exclusivo e atividades adaptadas ao seu tamanho. Afinal, há poucas imagens tão irresistíveis como um grupo de “salsichas” a chapinhar.

Enquanto os cães se divertem, os tutores podem descansar nas espreguiçadeiras e palhotas distribuídas pelos mais de cinco mil metros quadrados de jardins. Tudo isto num recinto totalmente vedado, criado para garantir segurança e liberdade aos animais.

Emoções sem limites?
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A experiência inclui ainda restaurante e bar para humanos, bem como uma banca dedicada aos cães, com produtos que vão de biscoitos a acessórios. Durante a temporada realizam-se também campeonatos e festas temáticas que reúnem, por exemplo, cães da mesma raça.

Informações práticas

A temporada decorre entre 1 de maio e 27 de setembro. De 1 a 31 de maio, o parque funciona às sextas-feiras, sábados e domingos, entre as 11h00 e as 18h00, existindo ainda a opção “after”, das 15h00 às 17h30.

Preços

Entrada: 9€ por pessoa e por cão (8€ em compra antecipada online)

After: 7€ (disponível apenas na bilheteira)

 

Passes até 31 de maio

6 dias: 36€

12 dias: 81€

Temporada: 160€

Temporada premium: 200€

 

Como chegar

O parque está localizado em La Roca del Vallès, Barcelona, Espanha. Veja a localização no Google Maps.

Temas: Parque aquático Cães Barcelona Espanha Aquapark Canino
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