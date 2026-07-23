Este é o parque aquático português onde os adultos se divertem tanto como as crianças

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Há lugares onde a diversão não tem idade. E o Aquapark Fratelli, instalado nas águas da Barragem de Queimadela, em Fafe, é precisamente um desses casos: um espaço onde os adultos se permitem voltar a ser crianças por um dia e os mais novos deliram ao ver os pais a saltar, escorregar e rir sem parar.

Entre críticas nas redes sociais e comentários em sites de viagens, o parque recebe elogios praticamente unânimes. A experiência promete momentos de pura adrenalina e boa disposição, seja entre amigos, em família ou com os filhos.

O Aquapark Fratelli é composto por um conjunto de atrações insufláveis instaladas sobre a água, que rapidamente se tornou uma das atrações mais procuradas da região. Os visitantes encontram escorregas, catapultas, trampolins, pirâmides de altura e áreas de escalada, todos fabricados em material insuflável de alta qualidade.

A segurança é uma das prioridades do espaço: todas as quedas são seguras e os utilizadores usam obrigatoriamente colete de salvamento durante as atividades.

Além da diversão, a localização acrescenta um encanto especial. Rodeado por uma paisagem natural deslumbrante, passar o dia no Aquapark Fratelli é uma experiência que combina aventura aquática com contacto direto com a natureza.

As avaliações dos visitantes refletem essa experiência positiva. No Tripadvisor, o parque tem notas máximas, com muitos comentários a destacar a combinação entre diversão e ambiente natural. «Super divertido em paisagem natural fantástica», escreveu uma visitante.

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Outro comentário reforça: «Recomendado! São 30 minutos de pura diversão, especialmente com crianças».

A temperatura agradável da água da barragem é também frequentemente mencionada como um dos fatores que torna as quedas ainda mais prazerosas.

Quanto custa a diversão?

Uma sessão nos insufláveis custa 7 euros por 30 minutos e 10 euros por uma hora.

O parque disponibiliza ainda outras atividades aquáticas, como o aluguer de gaivotas e pranchas de Stand-Up Paddle:

  • Gaivotas com escorrega (até quatro pessoas): 25 euros por uma hora;
  • Gaivotas sem escorrega (até três pessoas, dois adultos e uma criança): 20 euros por uma hora;
  • Stand-Up Paddle: 7 euros por 30 minutos e 12 euros por uma hora.

Para quem procura um programa diferente nos dias quentes de verão, o Aquapark Fratelli apresenta-se como uma opção perfeita para criar memórias inesquecíveis em família — com muita água, gargalhadas e uma boa dose de aventura

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