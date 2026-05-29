Reabre este fim de semana o parque aquático com a maior piscina de ondas de Portugal

Parece um resort, mas é uma piscina gratuita escondida em Portugal

Com a chegada dos dias mais quentes, um dos parques aquáticos mais emblemáticos do país prepara-se para abrir portas. A nova temporada arranca já este fim de semana e promete voltar a atrair milhares de visitantes.

Com a chegada das temperaturas mais elevadas, há um destino de verão no interior do País que muitos portugueses aguardam com expectativa. A Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, reabre ao público a 30 de maio e prepara-se para voltar a ser uma das atrações mais procuradas da época balnear.

Situada no coração da serra da Lousã, esta praia fluvial distingue-se pelo seu conceito único, que junta natureza, lazer e uma experiência semelhante à de um resort. Ao longo dos anos, tem-se afirmado como uma das escolhas preferidas de famílias e grupos de amigos para os dias quentes de verão.

O espaço estará em funcionamento até 13 de setembro e volta a disponibilizar uma das suas principais atrações: a maior piscina de ondas do País, com cerca de 2.100 metros quadrados. O complexo inclui ainda uma albufeira, várias zonas de descanso e uma pequena ilha no centro, criando um ambiente ideal tanto para momentos de relaxamento como para atividades de lazer.

Além dos mergulhos, os visitantes podem usufruir de diversas atividades no recinto, como passeios de gaivota, barcos a remos e stand-up paddle. Para quem prefere experiências com mais adrenalina, existem também opções como slide, escalada e rapel.

A Praia das Rocas dispõe igualmente de alojamento através do complexo turístico Villa Praia, que conta com bungalows e quartos, permitindo prolongar a estadia por vários dias.

Quanto aos preços, os bilhetes têm valores a partir de 10 euros para adultos e 8 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos. Estão ainda disponíveis bilhetes familiares com preços mais vantajosos.

No que diz respeito à acessibilidade, o destino encontra-se a menos de duas horas de Lisboa e do Porto, podendo ser facilmente alcançado através de várias vias principais.

Todos os anos, o espaço recebe milhares de visitantes e tudo aponta para que, com o regresso do calor, volte a destacar-se entre os destinos mais procurados do verão em Portugal.