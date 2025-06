Parque de campismo português em «ilha paradisíaca» destacado pela imprensa espanhola como um dos «mais originais do mundo»

A originalidade e a localização privilegiada de um parque de campismo português não passaram despercebidas à imprensa espanhola, que o destaca como um dos mais singulares do mundo, situado numa ilha de rara beleza natural.

A imprensa espanhola voltou a destacar um destino em Portugal, desta vez classificando-o como «um dos campings mais originais do mundo», situado numa «ilha paradisíaca». Segundo a edição espanhola do Huffington Post, “as praias desta ilha oferecem paisagens espetaculares caracterizadas pelos extensos areais de cor branca e águas de um azul invejável”.

O artigo refere-se à ilha da Armona, localizada a apenas 15 minutos de barco da cidade de Olhão, no Algarve. Nesta ilha, onde não circulam carros, sente-se que se está num lugar singular e bem preservado. «Com pequenas casas ao longo das suas ruas e poucos bares e restaurantes, passar o dia na praia torna-se um dos planos mais comuns na Armona», lê-se no mesmo texto sobre o destino, que já havia sido apelidado pelo IOL de «as Maldivas portuguesas».

Para os entusiastas da natureza e do campismo, a Armona dispõe de um parque de campismo que despertou o interesse dos meios espanhóis por ser «único». «O motivo é o local onde está localizado: um parque natural. A cerca de 200 metros da praia, oferece alojamentos equipados com WiFi e as respetivas facilidades para fazer um churrasco, bem como um parque infantil para os mais pequenos», acrescenta o mesmo site, que também destaca este vídeo do parque da Orbitur.