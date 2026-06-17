Este parque português está a fazer muitos esquecer a Disneyland e a Isla Mágica

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Cada vez mais procurado por famílias e grupos de amigos, este parque português destaca-se pela diversidade de atrações, pelas áreas de lazer e por uma característica pouco comum: uma ilha integrada no recinto, que ajuda a tornar a experiência ainda mais especial.

Nem todos os programas inesquecíveis em família exigem grandes gastos, voos ou longas deslocações para parques como a Disneyland ou a Isla Mágica. Em Portugal, existem espaços que continuam a passar despercebidos a muitos portugueses e que oferecem experiências cada vez mais completas. É o caso deste parque, que junta aventura, natureza e dezenas de atividades num único local. E há um detalhe que o torna ainda mais especial: tem uma ilha de piratas.

Falamos do Parque Lagoa do Falcão, situado junto a uma lagoa com cerca de quatro mil metros quadrados e praia privada. O espaço combina atividades aquáticas, desafios de aventura e amplas áreas verdes, proporcionando opções para todas as idades.

Entre as atrações mais procuradas destacam-se os insufláveis aquáticos, que transformam a lagoa num autêntico parque de diversões sobre a água. Com diferentes percursos e obstáculos, esta é uma atividade muito procurada para festas de aniversário, grupos escolares ou simplesmente para quem visita o parque com amigos.

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Já os mais aventureiros podem optar pela canoagem, explorando a lagoa ao seu próprio ritmo. Basta colocar o colete, entrar na canoa e partir à descoberta da paisagem envolvente. É possível remar sozinho ou em dupla, desfrutando de momentos tranquilos em contacto direto com a natureza.

A aventura, contudo, não fica pela água. Um dos espaços mais originais do parque é um barco pirata, onde foi criado um mini circuito de arborismo especialmente pensado para os mais novos. Entre pontes suspensas e vários obstáculos, as crianças testam a concentração, o equilíbrio e a coragem, ao mesmo tempo que reforçam a autoconfiança e aprendem a ultrapassar medos como a vertigem.

E como um dia inteiro pode não ser suficiente para experimentar tudo, a lista de atividades continua extensa. O parque disponibiliza um mega slide com 200 metros de comprimento, escalada, bubble football, tiro com arco, arremesso do machado, caça ao tesouro numa ilha pirata, mini-golfe, karts a pedais, stand up paddle, mini barcos, gaivotas e até safaris em Land Rover.

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Os mais pequenos podem ainda visitar a quinta pedagógica, enquanto quem prefere atividades em espaços fechados tem à disposição o Wowpark indoor e a zona Funpark, equipada com trampolins e insufláveis.

O parque encontra-se igualmente preparado para receber grupos, escolas, empresas e festas de aniversário, disponibilizando programas personalizados para diferentes ocasiões. Para complementar a experiência, os visitantes encontram bar, esplanada, zona de piqueniques, balneários e amplos espaços verdes ideais para relaxar.

Durante o verão, entre junho e setembro, o parque funciona diariamente entre as 10h00 e as 19h00. Nos restantes meses do ano, recebe visitantes mediante reserva prévia para grupos.

Temas: Parque Lagoa do Falcão Disneyland Isla Mágica
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