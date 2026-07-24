Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

  • Dois às 10
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Portugal continua a esconder recantos capazes de surpreender até os viajantes mais experientes.

Entre águas cristalinas, extensos bancos de areia e paisagens naturais preservadas, o Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, voltou a captar atenções além-fronteiras. Desta vez, foi o criador de conteúdos alemão Nevio quem ficou rendido à beleza de Cacela Velha, partilhando um vídeo que já soma milhares de visualizações nas redes sociais.

As imagens mostram a paisagem característica da Ria Formosa, marcada pelas águas azul-turquesa, pelos vastos areais e pela natureza envolvente que faz desta zona um dos locais mais emblemáticos do Algarve.

"Não são as Maldivas. Não é Zanzibar. É o Algarve", escreveu na publicação. O criador de conteúdos acrescenta ainda que "o Algarve prova que a beleza não precisa de estar do outro lado do mundo" e desafia os seguidores com a pergunta: "Alguma vez pensou que a Europa pudesse ter este aspeto?"

O vídeo foi captado em Cacela Velha, uma das principais portas de entrada para o Parque Natural da Ria Formosa. A zona é conhecida pelas águas calmas, pelos bancos de areia e pela vista privilegiada sobre a ria, sendo um dos locais mais procurados por quem procura descobrir um Algarve mais tranquilo e preservado.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Classificada como Parque Natural desde 1987, a Ria Formosa estende-se ao longo de cerca de 60 quilómetros da costa algarvia e é considerada uma das zonas húmidas mais importantes da Europa. O espaço acolhe uma grande diversidade de espécies de aves, peixes e plantas, sendo também um destino de referência para passeios de barco, observação da natureza e dias de praia.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Parque Natural da Ria Formosa Praia Dois às 10
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Esta piscina enche-se de água do mar e está a conquistar quem quer fugir às praias cheias

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Tem água a 30 graus e areia branca. Descobrimos uma das praias mais bonitas da Europa

Fora do Estúdio

Sandra Felgueiras mostra-se em boa companhia: «O amor salva-nos sempre»

Hoje às 16:10

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Hoje às 15:23

Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

Hoje às 09:07

Sandra Felgueiras declara-se a pessoa especial: «A vida ao teu lado é uma felicidade constante»

Ontem às 08:53

Em direto no Dois às 10, Cristina Ferreira liga a Manuel Luís Goucha após receber mensagem do apresentador

22 jul, 16:36

Ruy de Carvalho despede-se de Luís Represas com mensagem emocionante: «Em breve estaremos juntos a cantar»

22 jul, 14:46

Última publicação da página de Luís Represas emociona fãs após a sua morte

22 jul, 14:28
MAIS

Mais Vistos

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

22 jul, 11:12

Cristina Ferreira reage ao caso do momento: «Ficámos chocados quando a notícia surgiu»

Hoje às 12:08

Cristina Ferreira reage às recentes notícias sobre Ruth Marlene: «Alguém tem noção do que é isto?»

Ontem às 10:33

Cristina Campeã já ensinou vários famosos a conduzir... mas houve um desistiu a meio da carta

Hoje às 10:17

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Preço de erro na Amazon? O nosso aspirador robot favorito está a 60 euros!

Hoje às 16:46

Sandra Felgueiras mostra-se em boa companhia: «O amor salva-nos sempre»

Hoje às 16:10

«Faz toda a diferença»: Cristina Ferreira revela o hábito que nunca falha para cuidar da pele

Hoje às 15:23

Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Hoje às 15:09