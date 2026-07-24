Alemães estão rendidos a este recanto português que parece saído das Maldivas

Portugal continua a esconder recantos capazes de surpreender até os viajantes mais experientes.

Entre águas cristalinas, extensos bancos de areia e paisagens naturais preservadas, o Parque Natural da Ria Formosa, no Algarve, voltou a captar atenções além-fronteiras. Desta vez, foi o criador de conteúdos alemão Nevio quem ficou rendido à beleza de Cacela Velha, partilhando um vídeo que já soma milhares de visualizações nas redes sociais.

As imagens mostram a paisagem característica da Ria Formosa, marcada pelas águas azul-turquesa, pelos vastos areais e pela natureza envolvente que faz desta zona um dos locais mais emblemáticos do Algarve.

"Não são as Maldivas. Não é Zanzibar. É o Algarve", escreveu na publicação. O criador de conteúdos acrescenta ainda que "o Algarve prova que a beleza não precisa de estar do outro lado do mundo" e desafia os seguidores com a pergunta: "Alguma vez pensou que a Europa pudesse ter este aspeto?"

O vídeo foi captado em Cacela Velha, uma das principais portas de entrada para o Parque Natural da Ria Formosa. A zona é conhecida pelas águas calmas, pelos bancos de areia e pela vista privilegiada sobre a ria, sendo um dos locais mais procurados por quem procura descobrir um Algarve mais tranquilo e preservado.

Classificada como Parque Natural desde 1987, a Ria Formosa estende-se ao longo de cerca de 60 quilómetros da costa algarvia e é considerada uma das zonas húmidas mais importantes da Europa. O espaço acolhe uma grande diversidade de espécies de aves, peixes e plantas, sendo também um destino de referência para passeios de barco, observação da natureza e dias de praia.