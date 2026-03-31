Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

A Páscoa é tradicionalmente sinónimo de folar, mas este ano há um bolo que promete roubar o protagonismo.
Bolo da Páscoa
Ingredientes:
- 4 ovos
- 125 g de manteiga
- 150 g de açúcar
- 150 g de amêndoa moída
- 50 g de farinha
- 1 c. chá de fermento
- 150 g de creme pasteleiro ou doce de ovos
Preparação:
- Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.
- Numa taça, misture as gemas com o açúcar, a manteiga amolecida e a amêndoa moída. Bata até obter um creme fofo e homogéneo.
- Acrescente a farinha e o fermento, depois envolva cuidadosamente as claras em castelo até a massa ficar uniforme.
- Coloque o preparado numa forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180ºC, por 30 minutos.
- Depois de arrefecer, cubra o bolo com creme pasteleiro.
Dica:
Para decorar, utilize amêndoas torradas ou ovinhos de chocolate.