Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

A Páscoa é tradicionalmente sinónimo de folar, mas este ano há um bolo que promete roubar o protagonismo.

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Bolo da Páscoa

Ingredientes:

  • 4 ovos
  • 125 g de manteiga
  • 150 g de açúcar
  • 150 g de amêndoa moída
  • 50 g de farinha
  • 1 c. chá de fermento
  • 150 g de creme pasteleiro ou doce de ovos

Preparação:

  1. Separe as gemas das claras e bata as claras em castelo.
  2. Numa taça, misture as gemas com o açúcar, a manteiga amolecida e a amêndoa moída. Bata até obter um creme fofo e homogéneo.
  3. Acrescente a farinha e o fermento, depois envolva cuidadosamente as claras em castelo até a massa ficar uniforme.
  4. Coloque o preparado numa forma forrada com papel vegetal e leve ao forno, previamente aquecido a 180ºC, por 30 minutos.
  5. Depois de arrefecer, cubra o bolo com creme pasteleiro.

Dica:
Para decorar, utilize amêndoas torradas ou ovinhos de chocolate.

Temas: Páscoa
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